Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'a 60 sayfalık sorgu

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın 132 bin kişiyi 1 milyar 100 bin lira dolandırdı. 2018'de yurt dışına kaçtı. Brezilya'da teslim olduktan sonra cumartesi günü Türkiye'ye getirilen 'Tosuncuk' ilk ifadesinde "Borçlarımı ödeyeceğim" açıklaması yaptı. Brezilya'dan gelirken yanında getirdiği 300 sayfalık şirket bilgileri ise polis tarafından incelemeye alındı. Soruşturma için oluşturulan özel ekip, Aydın'a sormak için tam 60 sayfalık soru hazırladı. İfade alma işlemlerinin bu geced başlayacağı açıklandı...