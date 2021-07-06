Yasemin Gündoğan, Almanya'da yüzyılın vurgununu yaptı: Ancak hala bir iz bulunamadı

Almanya, tarihinin en büyük vurgunuyla sarsıldı! Dünyanın konuştuğu soygun 21 Mayıs'ta yaşandı. Türk asıllı Yasemin Gündoğan (21), kısa süre önce para dağıtım şirketi olan Loomis'te işe başladı.

Paketlenmiş banknotları ATM'lere takılacak para kasetlerine yerleştirmekle görevli olan Gündoğan, olay günü tam 8 milyon Euro ile kayıplara karıştı!

Paraları çöp torbalarına dolduran ve sahte plakalı siyah bir minibüsle kaçan Gündoğan'ın yaptığı vurgun, 4 gün sonra anlaşıldı! Özel ekip kuran Alman polisi, dolandırıcıyı yakalamak için çalışma başlattı. Alman basını ise vurgunu manşetlere taşıdı. Bild gazetesi Yasemin için 'Hırsızlığa yeni bir boyut kazandırdı' başlığı attı! 'Bu işi tek başına yapma olasılığı düşük' ifadesi kullanıldı. Polis, vatandaşlara işbirliği çağrısı yaptı.

ALMANYA BU SOYGUNU KONUŞUYOR

Bild gazetesi, Yasemin'in yakınlarıyla bir araya geldi. Komşuları ve çocukluk arkadaşları dolandırıcının lüks yaşam meraklısı olduğunu söyledi. "Onun bu kadar akıllı olduğunu bilmiyordum" dedi!

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Alman polisi, Yasemin Gündoğan'ı yakalamak için çalışma başlattı. Hem şirketten hem de ailesinden herkesi sorguladı. Genç kadına yardım ettiği düşünülen 1 kişi gözaltına alındı.

TÜRKİYE'YE KAÇTI İDDİASI

Dedektifler, Türk vatandaşlığı da bulunan Yasemin Gündoğan'ın Türkiye'ye kaçmış olabileceğini vurguladı. Bu olayın önceden planlandığını ve tek başına gerçekleştirmesinin mümkün olmadığını açıkladı.