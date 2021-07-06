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    • 06.07.2021 10:48
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    SON DAKİKA! MİT ve emniyetten ortak operasyon! Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı böyle paketlendi

    Son dakika haberine göre MİT ve Adana emniyeti tarafından düzenlenen ortak operasyonda, bombalı eylem hazırlığında olduğu tespit edilen DEAŞ'lı terörist kıskıvrak yakalandı.

    Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı böyle paketlendi

    Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ'a eleman temin ettiği gerekçesiyle 2015 yılında tutuklanıp 4 yıl cezaevinde kaldıktan sonra salıverilen "Ebu Ahmed" kod adlı İrfan Ç'nin (41) faaliyetlerini sürdürdüğünü belirledi.

    Zanlının, örgütün sözde üst düzey sorumlularıyla irtibat halinde ve eylem hazırlığında olduğunu tespit eden ekipler, İrfan Ç'yi yakın takibe aldı.

    Merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mezarlığı'nda hafif ticari araçla seyir halinde olan İrfan Ç, ekiplerin operasyonuyla yakalandı.

    Yakalanma anı polis tarafından kaydedilen zanlı, işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA! MİT ve emniyetten ortak operasyon! Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı böyle paketlendi