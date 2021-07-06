Dostlar arasında derin kavga! HDP'li Sibel Yiğitalp İYİ Partili Koray Aydın'a sert çıktı: Irkçılığınızda boğulun

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, geçtiğimiz pazar günü (4 Temmuz) Bursa'da yaptığı konuşmada, "Bütün partilerle diyalog halindeyiz. Şu ana kadar görüşmediğimiz tek parti HDP oldu, hangi amaçla görüşmediğimizi de açıkladık" demişti.





"IRKÇILIĞINIZDA BOĞULUN"

Koray Aydın'ın bu sözlerine HDP tarafından cevap geldi. İYİ Parti'yi ırkçılıkla suçlayan HDP'li Sibel Yiğitalp, Aydın'ın sözlerini alıntılayarak "Irkçılığınızda boğulun" dedi.

"AKLINIZA İHTİYACIMIZ YOK"

İYİ Parti ve HDP arasında Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda da geçtiğimiz ay bir tartışma yaşanmıştı. 2019 yerel seçimlerinde ittifak yaptıkları HDP'nin, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ayrı aday çıkarmasını tavsiye eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e HDP'li Ebru Günay, "Bir muhalefet partisi genel başkanı kalkmış HDP'ye aday çıkarması konusunda akıl veriyor. Öncelikle sizin aklınıza ihtiyacımız yok" cevabını vermişti.

"KOLTUKLARINIZDA HDP OYLARIYLA OTURUYORSUNUZ"

TBMM'de İyi Parti ve HDP'li vekiller arasında çıkan tartışmada HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, 'İyi Parti, size söylüyorum: Size rağmen, içinde bulunduğunuz ittifaka, HDP ve PKK'ya içinde gönül vermişlerin de olduğu insanlar oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz. Bu ittifakta, CHP ile yaptığınız ittifakta HDP'nin oylarının etkisi vardır. Ne yapacaksınız şimdi? Ne diyeceksiniz şimdi buna?' demişti.







AKŞENER'DEN "İRTİBATIMIZ YOK" İDDİASI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi ziyaret için geldiği Malatya'da HDP ile ilgili sorulan soruya, "Bizim HDP ile herhangi bir irtibatımız yok. Söylerken telef oldum" yanıtını vermişti.



Akşener her ne kadar inkar etse de 2023 seçimleri için bir HDP iş birliği onu bekliyor. Milletin karşısına alnı ak bir adayla çıkmaktan aciz benzemezler ittifakının, bir yandan HDP, bir yandan da sözde milliyetçi İP'in de onay verdiği bir adayla seçime girmesi bekleniyor. İttifakın fire vermesi halinde "dostlar" sandıkta derin yara alacak.