esinav.meb.gov.tr: Ehliyet sınav sonucu sorgulama... 2021 Temmuz yazılı ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Binlerce sürücü adayının katılımıyla ehliyet sınavları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ehliyet sınavlarında ilk aşama olan yazılı sınavlar gerçekleştirilirken gözler sınav sonuçlarına çevrildi. Sınava katılım sağlayıp sürücü belgesi almak isteyen adaylar sonuçlara odaklandı. Peki, ehliyet sınav sonucu açıklandı mı? 2021 Temmuz yazılı ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuç sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte merak edilenler...
EHLİYET SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Ehliyet yazılı sınav sonuçları, MEB'in http://esinav.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden ilan ediliyor. Adaylar T.C. Kimlik numaralarını girerek sınav sonuçlarını öğrenebilecekler.
YAZILI SINAV NASIL YAPILIYOR?
Yazılı ehliyet sınavı belirli aralıklarla gerçekleştiriliyor. e-Sınav sisteminde yapılan ehliyet sınavında adaylar kendilerine belirtilen merkezlere giderek adlarına oturum açılmış olan bilgisayara geçiyor. Kimlik kontrollerinin tamamlanmasının ardından adaylar sınava başlayabiliyor.
Şıkları işareteleyen adaylar, tüm soruları cevapladıktan sonra "sınavı bitir" diyerek sınavının tamamlayacak. Sınavlar e-Sınav sistemi üzerinden gerçekleştirildiği için dileyen aday sınavın ardından sonuçları hemen sorgulayabilecekler.