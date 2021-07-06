Kurban Bayramı tatili 11 gün mü 9 gün mü olacak? 19 Temmuz bayram tatiline eklenecek mi, yarım mı yoksa tam gün tatil mi?

Kurban Bayramı tatili 11 gün mü 9 gün mü olacak? 19 Temmuz bayram tatiline dahil edilecek mi, yarım mı yoksa tam gün tatil mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Resmi tatilleri yakındna takip eden çalışanlar Kurban Bayramı tatili için planlarını yapmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş vekalet yoluyla yurt içi ve yurt dışı kurban kesim ücretlerini açıkladı. İbadetlerini yerine getirmek isteyen İslam alemi haberimizden bilgi edinebilir.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ UZATILACAK MI? 19 TEMMUZ TAM MI YARIM GÜN MÜ?
Kurban Bayramı'nın uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Normal şartlarda 19 Temmuz arefe günü olduğu için yarım gün olacak. Tatil tarihi netleştiğinde haberimizde yer alacak.
2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek.
Kurban Bayramı 1. gün 20 Temmuz 2021
Kurban Bayramı 2. gün 21 Temmuz 2021
Kurban Bayramı 3. gün 22 Temmuz 2021
Kurban Bayramı 4. gün 23 Temmuz 2021