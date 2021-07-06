Kurban Bayramı tatili 11 gün mü 9 gün mü olacak? 19 Temmuz bayram tatiline eklenecek mi, yarım mı yoksa tam gün tatil mi?

VEKALET YOLUYLA KURBAN KESİM ÜCRETİ

Vekaletle kurban hizmetinin Türkiye'de müftülükler, yurt dışında ise büyükelçilikler, müşavirlikler, ataşelikler, koordinatörlükler ve ilgili ülkelerdeki dini idareler ve yerel kuruluşlarla iş birliği içerisinde yürütüleceğini bildiren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şunları kaydetti:

"Türkiye Diyanet Vakfımızca bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri, yurt içi 1125 lira, yurt dışı ise 925 lira olarak belirlenmiştir. Vatandaşlarımız 'www.tdv.org' ve 'bagis.tdv.org' adreslerinden çevrim içi bağış yapabileceklerdir. Mobil bağış uygulamamız üzerinden de kurban vekaletlerini verebileceklerdir. Ayrıca il ve ilçe müftülükleri, din görevlileri, TDV ve PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla da Türkiye Diyanet Vakfı vekaletle kurban organizasyonuna katılım sağlayabileceklerdir. Bu süreçte vatandaşlarımız, 0312 4169000 numaralı telefondan arayarak kurban vekaleti hakkında detaylı bilgi alabileceklerdir."

Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların bağışlarını kolaylıkla yapabilmeleri için 81 ilde şehirlerin önemli noktalarına kurban bağış stantları da kurulacağını bildiren Erbaş, "1003 şubemiz aracılığıyla il ve ilçelerde merkezi noktalara kurulacak ve vatandaşlarımızın kolaylıkla ulaşabileceği stantlarda hem bağış yapılabilecek hem de kurban hizmetleri hakkında bilgi alınabilecektir." dedi.