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    • 06.07.2021 09:55
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    Kurban Bayramı tatili 11 gün mü 9 gün mü olacak? 19 Temmuz bayram tatiline eklenecek mi, yarım mı yoksa tam gün tatil mi?

    Müslüman alemi gündemde yoğun bir şekilde Kurban Bayramı tatili 11 gün mü 9 gün mü olacak? Sorusuna yanıt arıyor. Özellikle çalışan milyonlarca kişi tatil yapmak, dinlenmek istedikleri için Kurban Bayramı’nın ne kadar süreceğini araştırır oldu. Peki 19 Temmuz bayram tatiline dahil edilecek mi, yarım mı yoksa tam gün tatil mi? Konuyla ilgili resmi açıklama geldi mi? Diyanet’ten vekalet yoluyla kurban kesim ücretleri de açıklandı. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Kurban Bayramı tatili 11 gün mü 9 gün mü olacak?

    Kurban Bayramı tatili 11 gün mü 9 gün mü olacak? 19 Temmuz bayram tatiline dahil edilecek mi, yarım mı yoksa tam gün tatil mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Resmi tatilleri yakındna takip eden çalışanlar Kurban Bayramı tatili için planlarını yapmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş vekalet yoluyla yurt içi ve yurt dışı kurban kesim ücretlerini açıkladı. İbadetlerini yerine getirmek isteyen İslam alemi haberimizden bilgi edinebilir.

    KURBAN BAYRAMI TATİLİ UZATILACAK MI? 19 TEMMUZ TAM MI YARIM GÜN MÜ?

    Kurban Bayramı'nın uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Normal şartlarda 19 Temmuz arefe günü olduğu için yarım gün olacak. Tatil tarihi netleştiğinde haberimizde yer alacak.

    2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek.

    Kurban Bayramı 1. gün 20 Temmuz 2021
    Kurban Bayramı 2. gün 21 Temmuz 2021
    Kurban Bayramı 3. gün 22 Temmuz 2021
    Kurban Bayramı 4. gün 23 Temmuz 2021

        VEKALET YOLUYLA KURBAN KESİM ÜCRETİ

        Vekaletle kurban hizmetinin Türkiye'de müftülükler, yurt dışında ise büyükelçilikler, müşavirlikler, ataşelikler, koordinatörlükler ve ilgili ülkelerdeki dini idareler ve yerel kuruluşlarla iş birliği içerisinde yürütüleceğini bildiren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şunları kaydetti:

        "Türkiye Diyanet Vakfımızca bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri, yurt içi 1125 lira, yurt dışı ise 925 lira olarak belirlenmiştir. Vatandaşlarımız 'www.tdv.org' ve 'bagis.tdv.org' adreslerinden çevrim içi bağış yapabileceklerdir. Mobil bağış uygulamamız üzerinden de kurban vekaletlerini verebileceklerdir. Ayrıca il ve ilçe müftülükleri, din görevlileri, TDV ve PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla da Türkiye Diyanet Vakfı vekaletle kurban organizasyonuna katılım sağlayabileceklerdir. Bu süreçte vatandaşlarımız, 0312 4169000 numaralı telefondan arayarak kurban vekaleti hakkında detaylı bilgi alabileceklerdir."

        Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların bağışlarını kolaylıkla yapabilmeleri için 81 ilde şehirlerin önemli noktalarına kurban bağış stantları da kurulacağını bildiren Erbaş, "1003 şubemiz aracılığıyla il ve ilçelerde merkezi noktalara kurulacak ve vatandaşlarımızın kolaylıkla ulaşabileceği stantlarda hem bağış yapılabilecek hem de kurban hizmetleri hakkında bilgi alınabilecektir." dedi.
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        Haberler Güncel Kurban Bayramı tatili 11 gün mü 9 gün mü olacak? 19 Temmuz bayram tatiline eklenecek mi, yarım mı yoksa tam gün tatil mi?