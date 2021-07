İşte 26 Haziran-2 Temmuz koronavirüs vaka haritası! Delta Plus varyantı Türkiye'de var mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!

Bakan Koca, hasta ve ağır hasta sayıları ile hastalardaki zatürre oranı gibi verilerin de haftalık olarak verilmeye devam edileceğini bildirerek, "Ama şu an vatandaşın odaklandığı aşı, vaka, hasta ve vefat sayısı." dedi.

"DELTA PLUS 3 KİŞİDE, 3 FARKLI İLDE GÖRÜLDÜ"

Delta ve delta plus (artı) varyantıyla ilgili sorular üzerine Koca, "Delta plus 3 kişide, 3 farklı ilde görüldü. Bunlardan biri İstanbul, Ankara'da yok. Diğer iki ili söylemeyeyim. Bu kişilerin de genel durumları iyi, ayaktan takip edilen hastalar. Dolayısıyla o açıdan daha ağır geçiren kişiler değil. Delta ise sayıları giderek artıyor, 284'lere kadar çıktı. İl sayımız da artıyor, 30'u buldu." yanıtını verdi.