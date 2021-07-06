İşte 26 Haziran-2 Temmuz koronavirüs vaka haritası! Delta Plus varyantı Türkiye'de var mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!

Bazı bölgelerdeki nüfusun bir kısmının, çalışmak için başka bir ile gidebildiğine işaret eden Koca, ilgili sağlık personeli tarafından aşılama için bu kişilere ulaşılmasının önemini vurguladı.

"İKİ DOZ AŞININ ORANLARINI DA İL BAZINDA VERİYOR OLACAĞIZ"

"Günlük Kovid-19 Tablosu"ndan bazı verilerin çıkarıldığının hatırlatılması üzerine Koca, "Çıkartılan bir şey yok. Şöyle bir şey, vatandaşımız şu an neyi merak ediyor? Bir, ilindeki durumu, iki, toplam aşı durumu, üç, en az bir aşı devamında iki aşı ki onu da görüyoruz, daha devamında iki doz aşının oranlarını da il bazında ayrıca veriyor olacağız. Önce en az bir aşı. Bunun dışında vaka sayısı önemli, vefat sayısı önemli, iyileşen hasta önemli, test sayısı önemli, bunları yine vermeye devam ediyoruz." dedi.