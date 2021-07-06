İşte 26 Haziran-2 Temmuz koronavirüs vaka haritası! Delta Plus varyantı Türkiye'de var mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşılama takvimine ilişkin, "Yakında, belediye başkanları dahil olmak üzere kritik görev almış olan kişilere üçüncü dozu açmış olacağız." dedi.
Bakan Koca, dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bakanlık tarafından yayımlanan "Günlük Kovid-19 Tablosu"nda değişikliğe gidilmesinin sebebine ilişkin soru üzerine Koca, şu an odaklanılması gereken konunun aşılama olduğunu, bu çerçevede tüm illerin durumunun siteye eklendiğini ifade etti.
Salgının son bulmasının, aşılama ve toplumsal bağışıklığın sağlanmasıyla mümkün olacağını herkesin bildiğini belirten Koca, "En az yüzde 70 oranında aşılanmanın gerekliliğini de biliyoruz. O nedenle bütün illerimizi harekete geçirerek, illerde yaşayan vatandaşlarımız, vali başkanlığında dahil olmak üzere bütün teşkilatımızın aşıda nerede olduğunu görüyor olması gerekiyor. Diğer illerle kıyaslayarak herkesin bu dönemde üzerine düşeni yapması gerekiyor." diye konuştu.