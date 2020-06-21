GİZLİ TANIK İFADESİ EVİNDEKİ KIYAFETLERLE BİRE BİR UYUMLU

Terörist Polat'ın evindeki aramada gizli tanığın anlatımlarıyla bire bir uyumlu uzun bir kadın pardösüsü ile kadın hırkasının ele geçirildiği ve kıyafetler üzerinde yapılan Kriminal incelemede sanığa ait DNA örnekleri ve antimon elementi içeren ateşli silah atış artıkları bulunduğuna işaret edildi. Mahkeme, sanığın kadın kıyafetleri giyinerek suikastı gerçekleştirdiğine kanaat getirdi.

Mahkeme sanığın yakalandıktan sonraki tüm aşamalardaki savunmalarının çelişkili olduğunu, suikast sonrasında terör örgütünün telsiz kestirmelerinde saldırının terör örgütünün kadın yapılanması tarafından gerçekleştirildiği biçiminde olayı üstlendiklerini kaydetti.