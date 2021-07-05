CHP'li ABB 29 milyon liralık ihaleyi belediye iştirakine veriyormuş gibi yapıp özel bir şirkete pasladı! Tepkiler çığ gibi

Sayıştay'ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 'şeffaf ihale'ye örnek olarak gösterdiği lahit kapağı ihalesini bile 'pazarlık usulüne aykırı' bulması ve 29 milyon liralık ihaleyi, belediye iştirakine veriyormuş gibi yapıp özel bir şirkete pasladığının ortaya çıkması kamuoyunda geniş yankı buldu.

"ÖRNEK İHALE OLARAK GÖSTERİLEN İHALELER BİLE USULÜNCE YAPILMAMIŞ"

Sabah'ın haberine göre Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, örnek ihale olarak gösterilen ihalelerin bile usulünce yapılmadığının ortaya çıktığını hatırlatarak, "Mansur Bey ya bilmeden konuşuyor, ya ekibince yanlış bilgilendiriliyor, ya da bunları bile bile yalan söylüyor" dedi.

AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı avukat Mehmet Yılmazer de; "Belediye şirketlerini meclise denetletmiyor ama Sayıştay denetiminden kaçamıyor" dedi.





"BELEDİYE BÜTÇESİ DİKKATLİ HARCANMALI"

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, şunları söyledi:

"Ankara Büyükşehir Belediye bütçesi 6 milyon Ankaralının bütçesidir. Hizmet öncelikleri her ilçenin ihtiyacına ve nüfus yoğunluğuna göre belirlenmeli. Harcamalar objektif kriterlere uygun bir şekilde yapılmalıdır."

"Ancak bunun böyle olmadığını, subjektif kriterlerle hareket edildiği herkesçe malumdur. Mesela Ankara Büyükşehir bütçesinden aslan pay, 3 CHP'li ilçe belediyesine aktarılmaktadır."





"İHALELER ŞEFFAF ŞEKİLDE YAPILMIYOR"

"Sayın Mansur Yavaş, her zaman şeffaf olacağım iddiası ile işbaşına gelmişti. Ancak gelinen süreçte Ankaralılar iptal edilen ihalelere, yarım bırakılan işlere şahit oldu."

"Yapılan ihalelerde KİK 21/b maddesinin suistimal edildiği raporlarla da sabit. Örnek ihale olarak gösterilen ihalelerin bile usulünce yapılmadığı kamuoyunda sıkça dile getiriliyor. Mansur Bey ya bilmeden konuşuyor, ya ekibince yanlış bilgilendiriliyor, yada bunları bile bile yalan söylüyor."

ANKARALILARIN KREDİSİ TÜKENDİ

"Ankaralılar 5 yıl için verdikleri yetkinin yanlış kullanımından çok rahatsız. Ankara'nın her yerinden, her kesiminden büyük şikayetler alıyoruz."

"Bazısı yolların bozukluğundan ve yeni yollar açılmamış olmasından şikayet ederken, bazısı bütçenin gereği gibi harcanmadığı çarçur edildiğinden şikayet etmektedir."

"İnsan yedisinde ne ise yetmişinde de odur ancak, henüz vakit varken Sayın Mansur Yavaş'ı; Ankaramıza, aziz Ankaralılara şeffaf, hesap verilebilir, objektif bir şekilde hizmet etmeye davet ediyorum."

YILMAZER: "YAVAŞ YAVAŞ GELDİNİZ, HIZLI HIZLI GİDECEKSİNİZ!"

AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı avukat Mehmet Yılmazer de; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin "Lahit ve Lahit Kapağı Alım İşi ihalesini eleştirdi ve "Bilin bakalım ne olmuş? Belediye şirketlerini meclise denetletmiyor ama Sayıştay denetiminden kaçamıyor. Örnek olarak gösterdiği ihaleyi Sayıştay pazarlık usulü ile yapılmaz demiş. Şimdi yavaş yavaş ihale dosyaları açılmaya başladı. Yavaş yavaş geldiniz hızlı hızlı gideceksiniz!" dedi.