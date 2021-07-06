Kovid-19'a karşı yeni tedbirler: Aşı olmayan giremez! Konser, sinema, maç bileti...





YÜZDE 5 DELTA VARYANTI

Temasta oldukları turizm çalışanları da zaten aşılanmıştı. Batılı ülkeler başta olmak üzere delta varyantı birçok yerde etkin hale geldi. Türkiye'de de 26 ilde görüldü. Verilen bilgiye göre günlük vakaların yüzde 5'i delta varyantı.



1 Temmuz itibari ile Türkiye normalleşme sürecine girdi. Bunun etkileri iki hafta sonra ortaya çıkacak.