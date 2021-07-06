Kovid-19'a karşı yeni tedbirler: Aşı olmayan giremez! Konser, sinema, maç bileti...

Sonbahara kadar nüfusun yüzde 70-80'inin aşılanıp rahatlaması için özellikle 18-35 yaş grubuna dönük çalışmalar yapılacak. Hedefe, merkezi noktalarda toplu aşılamayla ulaşılacak.
"RUS TURİST" ENDİŞESİ YERSİZ
Delta varyantının en fazla görüldüğü Rusya'dan gelen turistler konusunda kamuoyunun endişe duymaması gerektiği belirtiliyor. Çünkü Rus turistler direkt belli bölgelere iniyor ve tatil boyunca otelden dışarı çıkmıyor, toplumu enfekte etme ihtimali bu yüzden çok düşük görülüyor.
YÜZDE 5 DELTA VARYANTI
Temasta oldukları turizm çalışanları da zaten aşılanmıştı. Batılı ülkeler başta olmak üzere delta varyantı birçok yerde etkin hale geldi. Türkiye'de de 26 ilde görüldü. Verilen bilgiye göre günlük vakaların yüzde 5'i delta varyantı.
1 Temmuz itibari ile Türkiye normalleşme sürecine girdi. Bunun etkileri iki hafta sonra ortaya çıkacak.