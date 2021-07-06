E-Okul E-Devlet çocuğum hangi okula gidecek? Anasınıfı, 1. sınıf, 5. sınıf okul kayıt sorgulama!

Anasınıfı, 1. sınıf, 5. sınıf okul kayıt sorgulama sayfası veliler tarafından sorgulanmaya başlandı. E-Okul çocuğum hangi okula gidecek sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla, anasınıfı, 1. sınıf ve 5. sınıf öğrencilerinin E-Kayıt işlemlerinin tamamlandığı duyuruldu. Çocuğum hangi okula gidecek sorusu da yanıt bulmuş oldu. E-Okul veya E-Devlet üzerinden okul kayıt sorgulama işlemi yapabilir ve çocuğunuzun hangi okula gideceğini öğrenebilirsiniz. İşte, merak edilen sorunun yanıtı!
ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021-2022 eğitim öğretim yılında ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin e-kayıtlarının tamamlandığını duyurdu. Veliler çocuklarının yerleştirildiği okulu, e-okul ve e-devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek.
2021-2022 eğitim öğretim yılında ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, MERNİS adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuru olmaksızın e-okul sistemi üzerinden yapıldı. Veliler bugünden itibaren çocuklarının yerleştirildiği okulu, e-okul ve e-devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek.
2021-2022 eğitim öğretim yılında ilk ve ortaokula başlayacak öğrencilerin adrese dayalı kayıtları Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce yapıldı. Mecburi ilköğretim çağına gelen 1 milyon 536 bin 413 çocuk, 1. sınıfa, 1 milyon 308 bin 352 öğrenci de 5. sınıfa olmak üzere toplam 2 milyon 844 bin 765 öğrencinin e-kayıt işlemi tamamlandı.