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    SON DAKİKA: Türkiye'de yakalanan en büyük miktar! Gürbulak Sınır Kapısı'nda 462 kilogram eroin

    Ağrı Doğubayazıt'ta Gürbulak Gümrük Kapısı'nda İran'dan İsviçre'ye giden tırda 462 kilogram sıvı eroin ele geçirildi. Tırın soğutucusunun çalışması için gerekli olan yakıt deposunda tespit edilen sıvı eroin hakkında soruşturma başlatıldı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, söz konusu eroinin likit olarak yakalanan en büyük miktar olduğunu açıkladı.

    Türkiye'de yakalanan en büyük miktar! 462 kilo

    İran'dan İsviçre'ye gitmek üzere Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen Azız P. yönetimindeki 90E42510/90E42610 plakalı tır, giriş, kayıt ve pasaport giriş işlemlerinin ardından risk analizi kapsamında "X-Ray Araç ve Konteyner Tarama Cihazı"na sevk edildi.

    Yapılan taramada, aracının dorse altında yemek dolabı ile malzeme dolabının arasında bulunan frigo (soğutucu) yakıt deposundan şüphelenen müdürlük görevlileri, tırı arama hangarına çekti.

    Burada yapılan çalışmada, frigonun çalışmasını sağlayan yakıt deposunun, frigo ile herhangi bir bağlantısının olmadığı ve frigonun motorunun çalışmadığı tespit edildi.

        Müdürlüğün narkotik dedektör köpekleri "Bady" ve "Kuntiz"in de frigo yakıt deposuna tepki vermesi üzerine yakıt deposundan alınan sıvı maddenin, uyuşturucu madde test kitinde yapılan analiz sonucu "eroin" olduğu saptandı.

        Sıvı eroin olduğu değerlendirilen 462 kilogram uyuşturucu maddeye el konuldu. Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

        "EN BÜYÜK MİKTAR"
        Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Gürbulak Sınır Kapısı'ndan ülkemize sokulmaya çalışılan 462 litre likit eroin ele geçirildi. Bu Türkiye'de ekiplerimizce likit olarak yakalanan en büyük miktar."
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