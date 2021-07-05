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    • Güncel
    • 05.07.2021 10:59
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    • 05.07.2021 11:04
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    PKK'ya peş peşe ağır darbeler! Pençe Şimşek bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    MSB'den yapılan son dakika açıklamasına göre, Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

    PKK'ya peş peşe darbeler! 2'si daha cehenneme gönderildi!

    MSB'den yapılan son dakika açıklamasına göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

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    Haberler Güncel PKK'ya peş peşe ağır darbeler! Pençe Şimşek bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi