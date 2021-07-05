PKK'ya peş peşe ağır darbeler! Pençe Şimşek bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan son dakika açıklamasına göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

Güçlü, Kararlı, Muktedir!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK'lı teröristleri inlerinde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor.



Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB #pençeşimşek pic.twitter.com/BUbQ48swok — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 5, 2021