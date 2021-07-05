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    Dolandırıcılar, Covid-19'u fırsat bildi! HES kodu olmayan turistleri gözüne kestirdi

    Dolandırıcılar COVİD-19'u bile fırsata çevirdi! Son yaptıkları oyun ise pes dedirtti. İstanbul Fatih'te bazı fırsatçıların turistlere para karşılığında HES kodu sattığı belirlendi. Sahtekarlar, HES kodu olmadığı için toplu taşımaya binemeyen turistleri gözüne kestirdi. Hemen tatilcilerin yanına giderek 'HES kodu alabileceklerini' söyledi.

    HES yani

    Dolandırıcılar COVİD-19'u bile fırsata çevirdi! Son yaptıkları oyun ise pes dedirtti. İstanbul Fatih'te bazı fırsatçıların turistlere para karşılığında HES kodu sattığı belirlendi.

    Sahtekarlar, HES kodu olmadığı için toplu taşımaya binemeyen turistleri gözüne kestirdi. Hemen tatilcilerin yanına giderek 'HES kodu alabileceklerini' söyledi. Her bir kod tanımlaması karşılığında 50 lirayı cebe indirdi! Gelen ihbar üzerine olay yerine giden polis, fırsatçılardan Servet Ö.'yü enseledi.

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    Haberler Güncel Dolandırıcılar, Covid-19'u fırsat bildi! HES kodu olmayan turistleri gözüne kestirdi