Dolandırıcılar, Covid-19'u fırsat bildi! HES kodu olmayan turistleri gözüne kestirdi

Dolandırıcılar COVİD-19'u bile fırsata çevirdi! Son yaptıkları oyun ise pes dedirtti. İstanbul Fatih'te bazı fırsatçıların turistlere para karşılığında HES kodu sattığı belirlendi.

Sahtekarlar, HES kodu olmadığı için toplu taşımaya binemeyen turistleri gözüne kestirdi. Hemen tatilcilerin yanına giderek 'HES kodu alabileceklerini' söyledi. Her bir kod tanımlaması karşılığında 50 lirayı cebe indirdi! Gelen ihbar üzerine olay yerine giden polis, fırsatçılardan Servet Ö.'yü enseledi.

OH BE!

1 Temmuz itibariyle pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağı kalktı. İzmir Çeşme'deki Ilıca Sahili'nde büyük yoğunluk yaşandı. İstanbul'da ise vatandaşlar Belgrad Ormanı'nda mangal ateşini yaktı!