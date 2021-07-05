4 günde geçen yılı solladı! Antalya'ya Rus turist akını

Bu yılın 6 ayında turist sayısının 1 milyon 550 bine ulaştığı Antalya'da, temmuzun ilk 4 gününde, geçen yıl aynı ayda gelen toplam turist sayısından daha fazla ziyaretçi ağırlandı. Antalya'ya geçen yıl temmuzda 226 bin turist gelirken, bu sene temmuzun 4 gününde 235 bin sayısına ulaşıldı.



Turizmde Akdeniz'in en önemli destinasyonlarından Antalya'ya yurt dışından gelen turist sayısı, pandemi dönemindeki en yüksek seviyeleri görüyor. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, pandemi sürecine ilişkin geçen yıl ve bu seneki yabancı turist verilerini derledi. Antalya'ya geçen yıl haziran ayı toplamında 20 bin turist geldiğini belirten Yavuz, "Bu yıl haziran ayında 800 bin geliş oldu. İlk 6 ay itibarıyla geçen yıl toplam 530 bin turist gelirken, bu yıl 3 katı artarak, rakam 1 milyon 550 bine ulaştı. İlk 6 ayda, geçen seneye göre 1 milyon daha fazla turist geldi. Geçen sene ocak- şubat yoğunluğu vardı, bu sene mayıs ortası itibarıyla hareketlilik artmaya başladı" diye konuştu.