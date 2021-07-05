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    Bodrum, yazın gelmesiyle birlikte nüfus patlaması yaşadı! Milyonlarca kişinin gittiği tatil beldesinde su krizi başladı

    Bodrum, yazın gelmesiyle birlikte nüfus patlaması yaşadı! 1 milyondan fazla kişinin akın ettiği tatil beldesinde su krizi başladı! Önceki gün de Turgutreis’te su borusu patladı. Vatandaş hemen belediyeyi aradı. Ancak ilgilenen olmadı. Suyun 5 gündür boşa akmasına tepki yağdı.

    Doğan Savaş TAKVIM
    İşin suyu çıktı

    Yazın gelmesiyle birlikte, tatilciler Ege ve Akdeniz'e akın etti. En gözde rotalar Bodrum, Marmaris ve Çeşme'ydi.

    Normalleşmeyle birlikte Bodrum'un nüfusu bir milyonu geçti! Bunun üzerine fiyatlar da yükseldi!

    Ünlü tatil beldesinde bir kase cacık 105, lahmacun 110, ayran 75, döner ise 360 TL'ydi... Ancak bu fiyatlara rağmen verilen hizmet, hep eksideydi! Pandemiyle birlikte nüfusu 3'e katlanan Bodrum'da bu yıl su krizi gündeme geldi.

    Gümüşlük, Turgutreis, Bitez gibi mahallelere haftalardır su verilmedi. Önceki gün de vatandaşlar, bir sokaktaki su borusunun patladığını fark etti. Hemen belediyeye haber verdi.

    Ancak 5 gündür tek bir personel bile durumla ilgilenmedi. Suyun boş yere akması, sosyal medyanın gündemine yerleşti. Tepkiler üzerine onarılan borunun 1 saat sonra yeniden patladığı tespit edildi!

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    Haberler Güncel Bodrum, yazın gelmesiyle birlikte nüfus patlaması yaşadı! Milyonlarca kişinin gittiği tatil beldesinde su krizi başladı