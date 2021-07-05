5 Temmuz Kabine Toplantısı sonrası müzik kısıtlaması tamamen sona mı erdi, devam ediyor mu? Müzik yasağı kalktı mı?

Gündemde yoğun bir şekilde Müzik yasağı kalktı mı? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Son yapılan Kabine Toplantısı'nda müzik ile ilgili kısıtlamalar tamamen bitmemiş ve detaylar paylaşılmıştı. Peki 5 Temmuz Kabine Toplantısı sonrası müzik kısıtlaması tamamen sona mı erdi, devam ediyor mu? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müzik yasağına ilişkin açıklamalar yaptı mı? İşte detaylar…