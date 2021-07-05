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    • 06.07.2021 08:10
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    5 Temmuz Kabine Toplantısı sonrası müzik kısıtlaması tamamen sona mı erdi, devam ediyor mu? Müzik yasağı kalktı mı?

    Müzik yasağı kalktı mı? 5 Temmuz Kabine Toplantısı sonrası müzik kısıtlaması tamamen sona mı erdi, devam ediyor mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 81 ilden milyonlarca vatandaşın gözü kulağı bugün düzenlenen Kabine Toplantısı'na çevrilmişti, peki hangi kararlar alındı? Müzik yasağına ilişkin yeni gelişmeler yaşandı mı?

    takvim.com.tr
    Müzik yasağı kalktı mı?

    Gündemde yoğun bir şekilde Müzik yasağı kalktı mı? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Son yapılan Kabine Toplantısı'nda müzik ile ilgili kısıtlamalar tamamen bitmemiş ve detaylar paylaşılmıştı. Peki 5 Temmuz Kabine Toplantısı sonrası müzik kısıtlaması tamamen sona mı erdi, devam ediyor mu? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müzik yasağına ilişkin açıklamalar yaptı mı? İşte detaylar…

    MÜZİK YASAĞI KALKTI MI?

    Kabine Toplantısı sonrasında müzik yasağıyla ilgili açıklama yapılmadı.

    1 TEMMUZ NORMALLEŞME KARARINDA MÜZİK YASAĞI

    Halihazırda faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan tüm iş yerleri, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tekrar faaliyet gösterebileceklerdir.

    Saat 21.00'de sona eren müzik yayınları (canlı icra edilenler de dahil), bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren saat 24.00'e kadar yapılabilecektir.

        3.3- Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere kişi başına asgari açık alanlarda 4 m², kapalı alanlarda 6 m² yer bırakılmak ve Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe prensiplerine uyulmak kaydıyla izin verilecektir.
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