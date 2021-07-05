Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda 2021? Sayılı günler kaldı! Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? 9 gün olacak mı?

Bayrama sayılı günler kala Kurban Bayramı ne zaman 2021? Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek? Soruları araştırılmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre Kurban Bayramı'nın 2021 yılında idrak edileceği tarihler belli oldu. Çalışanlar ise bayram tatilinin kaç gün süreceğini araştırıyor. Bilindiği üzere geçen yıllarda Ramazan ve Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak tatil ilan edilmişti. Peki bu sene bayram tatili kaç gün olacak? İşte detaylar!
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2021?
Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek.
İşte dini günler takvimi;
Kurban Bayramı 1. gün 20 Temmuz 2021
Kurban Bayramı 2. gün 21 Temmuz 2021
Kurban Bayramı 3. gün 22 Temmuz 2021
Kurban Bayramı 4. gün 23 Temmuz 2021
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Kurban Bayramı 4 gün sürmesi sebebiyle tatil arife günü 19 Temmuz Pazartesi'nden 23 Temmuz Cuma olan bayramın son gününe kadar devam edecek.
Ancak pazartesi öncesi ve cuma sonrası hafta sonu olması sebebiyle de tüm hafta yani 9 gün tatile gitmek isteyenler için birleştirilmiş olacak.Turizmciler Kurban Bayramı tatilini 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'yle birleşmesini istiyor.
Böylelikle 15 Temmuz'un perşembe gününe denk gelmesi sebebiyle şu anda 9 gün kabul edilen tatil 11 güne çıkacak. Öte yandan bu fikre karşı talepler de söz konusu. Şimdi gözler bugün yapılacak Kabine toplantısına çevrildi.