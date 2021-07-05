Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda 2021? Sayılı günler kaldı! Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? 9 gün olacak mı?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı 4 gün sürmesi sebebiyle tatil arife günü 19 Temmuz Pazartesi'nden 23 Temmuz Cuma olan bayramın son gününe kadar devam edecek.



Ancak pazartesi öncesi ve cuma sonrası hafta sonu olması sebebiyle de tüm hafta yani 9 gün tatile gitmek isteyenler için birleştirilmiş olacak.Turizmciler Kurban Bayramı tatilini 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'yle birleşmesini istiyor.

Böylelikle 15 Temmuz'un perşembe gününe denk gelmesi sebebiyle şu anda 9 gün kabul edilen tatil 11 güne çıkacak. Öte yandan bu fikre karşı talepler de söz konusu. Şimdi gözler bugün yapılacak Kabine toplantısına çevrildi.