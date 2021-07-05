Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 05.07.2021 12:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.07.2021 12:23
    ABONE OL

    Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda 2021? Sayılı günler kaldı! Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? 9 gün olacak mı?

    Gündemde 'Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Soruları merak edilerek araştırılıyor. İbadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar Kurban Bayramı için geri sayıma başladı. Çalışanlar ise bayram tatilinin kaç gün süreceğini araştırıyor. Bilindiği üzere geçen yıllarda Ramazan ve Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak tatil ilan edilmişti. İkinci dini bayramımıza az bir zaman kala merakın arttığı Kurban Bayramı’na ilişkin tüm bilgileri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz. Peki, Kurban Bayramı hangi ayda? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak 2021?

    Bayrama sayılı günler kala Kurban Bayramı ne zaman 2021? Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek? Soruları araştırılmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre Kurban Bayramı'nın 2021 yılında idrak edileceği tarihler belli oldu. Çalışanlar ise bayram tatilinin kaç gün süreceğini araştırıyor. Bilindiği üzere geçen yıllarda Ramazan ve Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak tatil ilan edilmişti. Peki bu sene bayram tatili kaç gün olacak? İşte detaylar!

    KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2021?

    Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek.

    İşte dini günler takvimi;

    Kurban Bayramı 1. gün 20 Temmuz 2021
    Kurban Bayramı 2. gün 21 Temmuz 2021
    Kurban Bayramı 3. gün 22 Temmuz 2021
    Kurban Bayramı 4. gün 23 Temmuz 2021

    KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

    Kurban Bayramı 4 gün sürmesi sebebiyle tatil arife günü 19 Temmuz Pazartesi'nden 23 Temmuz Cuma olan bayramın son gününe kadar devam edecek.

    Ancak pazartesi öncesi ve cuma sonrası hafta sonu olması sebebiyle de tüm hafta yani 9 gün tatile gitmek isteyenler için birleştirilmiş olacak.Turizmciler Kurban Bayramı tatilini 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'yle birleşmesini istiyor.

    Böylelikle 15 Temmuz'un perşembe gününe denk gelmesi sebebiyle şu anda 9 gün kabul edilen tatil 11 güne çıkacak. Öte yandan bu fikre karşı talepler de söz konusu. Şimdi gözler bugün yapılacak Kabine toplantısına çevrildi.

        KURBAN İBADERİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

        Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.
        Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.
        Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

        KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

        Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        TÜİK TEFE TÜFE enflasyon oranları son dakika açıklandı mı 2021?
        Haberler Güncel Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda 2021? Sayılı günler kaldı! Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? 9 gün olacak mı?