Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması







Karaismailoğlu, şu anda dünyada deniz yoluyla taşınan yük miktarının 12 milyar ton olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun 1,7 milyar tonu Karadeniz'de dolaşıyor. Ama 2030'da bunun iki katına çıkması, dünyada 25 milyar tona, Karadeniz'de ve Karadeniz havzasında 3,5 milyar tona çıkması bekleniyor. Burada bugün bile şu an yaşadığımız çok ciddi sıkıntılar var. 2030'a hazırlıklı olmamız gerekiyor. Karadeniz'deki 3,5 milyar tonluk ticaret hareketine mutlaka İstanbul'dan yön vermemiz gerekiyor. 25 milyar tona ulaşacak dünya ticaret hareketliliğinde Türkiye'nin ve İstanbul'un söz sahibi olması gerekiyor. Onun için ciddi projelerle hazırlıklı olmamız gerekiyor."



