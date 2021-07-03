2021 Yaz Kur’an kursu kayıt nasıl yapılır? Diyanet Kur’an kursu yaş sınırı kaç?

Diyanet Yaz Kur'an kursu kayıt nasıl yapılır? 2021 Yaz Kur'an kursu kayıt dönemi devam ediyor. Çocuklarını kurslara göndermek isteyen aileler kayıtların nasıl yaptırılacağını sorguluyor. Kurslara 4-22 yaş grubu arasındaki çocuk ve gençler başvuruda bulunabilecek. Buna göre, 4-9 yaş grubu öğrencilerin velileri, bölgesindeki en yakın Kur'an kursuna bizzat veya web sitesi üzerinden başvuru yapabilecek. Peki; 2021 Diyanet Yaz Kur'an kursu kayıt nasıl yapılır?
2021 YAZ KUR'AN KURSU KAYIT NASIL YAPILIR?
Yaz Kur'an kursları 5 Temmuz Pazartesi günü eğitime başlayacak. Kayıtlar ise 11 Temmuz'a kadar sürecek. Yaz Kur'an kursları 20 Ağustos Cuma günü sona erecek.
Kur'an kurslarına başvurular 21 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde cami, Kur'an kursları veya diyanet.gov.tr internet adresi üzerinden yapılabilecek.
Kurslara 4-22 yaş grubu arasındaki çocuk ve gençler başvuruda bulunabilecek. Buna göre, 4-9 yaş grubu öğrencilerin velileri, bölgesindeki en yakın Kur'an kursuna bizzat veya web sitesi üzerinden başvuru yapabilecek. Bu gruba sadece yüz yüze eğitim verilecek.
10-15 yaş arası öğrenci velileri ise başvurularını bizzat veya web sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek, eğitimleri tercihlerine göre yüz yüze veya çevrim içi olacak. 16-22 yaş arası öğrencilerin başvuruları web sitesi üzerinden alınacak, eğitimleri ise sadece çevrim içi yapılacak. Öte yandan Kur'an kurslarına, 7 yaş ve üzeri engelli vatandaşların velileri de başvuruda bulunabilecek.