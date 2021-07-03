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    Koronavirüsü atlatıp ilk doz aşısını BioNTech yaptıranlar dikkat! İkinci doz aşı...

    Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun kararı ile yeni tip koronavirüse yakalanıp hastalığı atlatan ve ilk doz aşısını BioNTech yaptıranlarda tek doz aşı uygulamasına geçildi.

    DHA
    Hastalığı geçirenlerde 'tek doz' aşı uygulaması

    Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun aldığı karar ile aşı uygulamasında yeni bir yönteme geçildi.




    Buna göre, koronavirüs geçirip, ilk doz aşısını BioNTech yaptıranlara 2'nci doz aşı uygulanmayacak. Hastalığın ardından BioNTech aşısı yaptıran kişilerin 2'nci doz aşısı yapılmış kabul edilerek, sistem üzerinde aşı kartları oluşturuluyor.




    'YAPILDI' OLARAK SİSTEME GEÇİYOR
    Ayrıca, ilk doz aşısını yaptıran ve 2'nci doz aşı için randevu alanların e-Nabız uygulamasında 2'nci doz aşıları 'yapıldı' olarak ekrana yansıyor.

    Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, tek doz mRNA aşısıyla tüm varyantlara etkili olacak derecede yeterli bağışık yanıtı geliştiğini belirtmişti.




        Yavuz, "İki doz CoronaVac olanlara, tek doz mRNA aşısı uygulamanın etkinliği ve güvenliği konusundaki klinik çalışmalar devam etmekle birlikte, canlı virüsle hastalığı geçirenlerde tek doz mRNA aşısının son derece etkili ve güvenli olduğu görülmüştür" demişti.



        6 AYDAN 3 AYA DÜŞÜRÜLDÜ
        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise koronavirüse yakalanarak, hastalığı geçirenlerde 6 ay sonra uygulanan aşının 3 aya düşürüldüğünü duyurmuştu.

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