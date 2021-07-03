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    • 03.07.2021 18:03
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    Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak gerçekleştirdiği "Mustafa Kemal Atatürk 2021" tatbikatı sona erdi!

    Son dakika haberleri... Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin, Azerbaycan'da düzenlediği "Mustafa Kemal Atatürk 2021" isimli ortak askeri tatbikat sona erdi. Tatbikatta başarı gösteren askerlere üst düzey subaylarca çeşitli ödül ve hediyeler takdim edildi.

    AA
    Ve sona erdi

    Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin düzenlediği "Mustafa Kemal Atatürk 2021" isimli ortak askeri tatbikat sona erdi.

    Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, temel amacı iki ülke ordularının muharebe harekatları sırasında etkileşimini, komutanların karar verme ve yönetim becerilerini geliştirmek olan tatbikatta birlikler, tüm görevleri başarıyla tamamladı.

    HEDEFLER İMHA EDİLDİ
    Yaklaşık 40 tank ve zırhlı araç, 20'ye yakın top, 7 savaş ve personel helikopteri ile 50 aracın yer aldığı tatbikatta temsili düşman hedeflerine taarruzlar gerçekleştirildi, hedefler atışlar yapılarak imha edildi.

    Tatbikatta başarı gösteren askerlere üst düzey subaylarca çeşitli ödül ve hediyeler takdim edildi.
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        Haberler Güncel Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak gerçekleştirdiği "Mustafa Kemal Atatürk 2021" tatbikatı sona erdi!