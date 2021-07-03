Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak gerçekleştirdiği "Mustafa Kemal Atatürk 2021" tatbikatı sona erdi!

Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin düzenlediği "Mustafa Kemal Atatürk 2021" isimli ortak askeri tatbikat sona erdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, temel amacı iki ülke ordularının muharebe harekatları sırasında etkileşimini, komutanların karar verme ve yönetim becerilerini geliştirmek olan tatbikatta birlikler, tüm görevleri başarıyla tamamladı.