Pazar günü yasak var mı? 4 Temmuz Pazar sokağa çıkma yasağı olacak mı?

4 Temmuz Pazar sokağa çıkma yasağı olacak mı? Pazar günü yasak var mı? Cumartesi akşamı saat 22:00'de başlayan sokağa çıkma yasakları Pazartesi sabahı saat 05:00'te sona eriyordu. Bu yasaklar nedeniyle vatandaşlar Pazar gününü evde geçiriyordu. Alınan son kararların ardından merak edilen konu ise Pazar günü yasak var mı oldu. 4 Temmuz Pazar sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte detaylar!
PAZAR GÜNÜ YASAK VAR MI?
Son yapılan kabine toplantısının ardından alınan karara göre, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları kaldırıldı. Vatandaşlar herhangi bir kısıtlama olmadan sokağa çıkabilecek.
TOPLU TAŞIMA YASAĞI DA YOK!
Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde toplu taşıma ile ilgili olarak belirlenmiş kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla;
1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren şehir içi ve/veya şehirlerarası tüm toplu taşıma araçlarındaki yolcu/koltuk kapasite sınırlandırmalarına son verilecektir.
65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler/çocuklarımızın şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına dair kısıtlamalar 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren kaldırılacaktır.