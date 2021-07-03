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    • 03.07.2021 17:50
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    Pazar günü yasak var mı? 4 Temmuz Pazar sokağa çıkma yasağı olacak mı?

    Pazar günü yasak var mı? 4 Temmuz Pazar sokağa çıkma yasağı merak edilen konulardan birisi oldu. Aylardır süren ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasaklarının devam edip etmediği arama motorlarında sorgulanıyor. Bilindiği üzere; Cumartesi günü kaldırılan sokağa çıkma yasakları Pazar günü uygulanmaya devam ediliyordu. Peki; 4 Temmuz Pazar günü yasak var mı? Pazar sokağa çıkma yasağı olacak mı?

    takvim.com.tr
    Pazar günü yasak var mı? 4 Temmuz Pazar sokağa çıkma yasağı olacak mı?

    4 Temmuz Pazar sokağa çıkma yasağı olacak mı? Pazar günü yasak var mı? Cumartesi akşamı saat 22:00'de başlayan sokağa çıkma yasakları Pazartesi sabahı saat 05:00'te sona eriyordu. Bu yasaklar nedeniyle vatandaşlar Pazar gününü evde geçiriyordu. Alınan son kararların ardından merak edilen konu ise Pazar günü yasak var mı oldu. 4 Temmuz Pazar sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte detaylar!

    PAZAR GÜNÜ YASAK VAR MI?

    Son yapılan kabine toplantısının ardından alınan karara göre, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları kaldırıldı. Vatandaşlar herhangi bir kısıtlama olmadan sokağa çıkabilecek.

    TOPLU TAŞIMA YASAĞI DA YOK!

    Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde toplu taşıma ile ilgili olarak belirlenmiş kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla;

    1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren şehir içi ve/veya şehirlerarası tüm toplu taşıma araçlarındaki yolcu/koltuk kapasite sınırlandırmalarına son verilecektir.

    65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler/çocuklarımızın şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına dair kısıtlamalar 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren kaldırılacaktır.

        ALINAN KARARLAR NELERDİR?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısının önemli gündem maddelerinden biri corona virüsü salgını oldu. Toplantıda bazı kısıtlamaların gevşetilmesi konusu görüşüldü.

        * 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz.

        * Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz. Kusura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok.

        * Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor.

        * HES kodu uygulaması yaygınlaştırılarak sürdürülecektir. Konu ile ilgili ayrıntılar, İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle açıklanacaktır.

        * Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. Vatandaşlarımdan, aşı konusundaki manipülasyonlara itibar etmemelerini, bu konuda bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum.

        * Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.
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