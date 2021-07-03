Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Antik kent Mardin’de tarihi yapıların dokusunu bozan yapıları temizleyeceğiz







'MARDİN'E 20 YILDA 50 MİLYAR LİRALIK YATIRIM KAZANDIRDIK'

Mardin Valiliği'ndeki toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Kurum, son 20 yılda kente 50 milyar liralık yatırım kazandırdıklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Mardin'de şehircilik; gerek tarihi yapılarıyla o dar güzel sokaklarıyla içindeki hanları, hamamları, cami, medrese ve kiliseleriyle tüm dünyaya şahsiyetini göstermiş bir şehircilik örneği. Amacımız şehircilik örneğini en iyi şekliyle korumak ve gelecek nesillere aktarmak. Tüm çabamız, tüm gayretimiz bunun üzerinedir. Bu çerçevede, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, çalışmalarımızı yapıyoruz. Gerek millet bahçeleri konusunda gerek sosyal konut kapsamında gerek tarihi yapıların güçlendirilmesi, ihya edilmesi kapsamında, birçok projeyi gerçekleştiriyoruz ve gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Valimiz, vekillerimiz ve belediye başkanlarımız, 'Daha iyi bir Mardin için ne yapabiliriz' diye gece gündüz demeden çalışıyorlar. Biz de bu konuda kendilerine destek veriyoruz. Ben de bir Mardinli sayılırım. Burada 3 sene yaşadım. Burada Dumlupınar İlkokulu'nda eğitim gördüm ve ben de bu şehrin bir evladı olarak, bu şehrin ekmeğini yemiş, suyunu içmiş bir evladı olarak, bu şehre hizmet etmek benim için büyük bir şereftir. Son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 'medeniyetin merkezi olan şehircilik' vizyonuyla Mardin'imize tam 50 milyar liralık bir yatırım kazandırdık."