Oyuncu adaylarından Tunç Soyer'e kınama: "Yaşananlar tam bir tiyatro"

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in seçim vaatlerinden olan İzmir Şehir Tiyatrosu projesi, daha oyuncu kadrosunun belirlenme aşamasında birçok genç sanatçıyı hayal kırıklığına uğrattı. 'İzmir Şehir Tiyatrosu baştan ölü doğdu' yorumlarına yol açan olayda, sağlıklı bir ölçme ve değerlendirmenin yapılmadığını öne süren konservatuvar mezunu oyuncu adayları, Tunç Soyer'e ve sınav eleme usulüne tepki gösterdi.
Yeniasır'ın haberine göre adaylar, daha oyunculuk yeteneklerini dahi gösteremeden büyük bir çoğunluğun 10'uncu Yıl Marşı ya da bildikleri bir şarkının kendilerine söyletilmesi ve dans aşamasında elendiğine dikkat çekerken, bazıları da sınavlarda şaibe olduğunu iddia etti.
36 KİŞİLİK KADRO AÇILDI
Soyer, öncelikle Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği'ne Yücel Erten'i atadı. Danışma kuruluna da CHP eski milletvekili Zeynep Altıok'un yanı sıra Cezmi Baskın, Levent Üzümcü, Eren Aysan, Hülya Nutku, Bilgehan Oğuz ve Orhan Alkaya gibi isimler getirildi. İzmir Şehir Tiyatrosu projesinin hayata geçmesi için açılan 36 kişilik oyuncu kadrosuna ise, üniversitelerin ve konservatuvarların 'Oyunculuk Anasanat Dalı'nı bitirmiş ve aynı zamanda özel tiyatrolarda kendilerini kanıtlamış birçok genç sanatçı başvurdu.