Oyuncu adaylarından Tunç Soyer'e kınama: "Yaşananlar tam bir tiyatro"



AYLARCA HAZIRLANDILAR

İlk elemede adayların kulak, ritim, ses niteliği, hareket, dans ve bedensel esnekliği sınanırken, ikinci aşamada adayların oyunculuk performansları değerlendirildi. Aylarca tiratlarına yani sahnede yazı ya da konuşmada söyleyecekleri parçalara hazırlanan oyuncular, daha ilk aşamadaki dans ve müzik kısmında elenince hayal kırıklığına uğradı. Adaylar, CHP'li Tunç Soyer'e ve sınav eleme usulüne tepki göstererek, sosyal medyada 'izmirsehirtiyatrosu' hashtagi ile 'Yaşananlar tam bir tiyatro' diyerek sorumluları kınadı. Adaylar, saatlerce bekletildikten sonra 1 dakikadan az süren göstermelik şan ve dans sınavıyla elendiklerini iddia etti.



BİZ O KADAR YOLU ŞARKI SÖYLEMEK İÇİN Mİ GELDİK'

Sosyal medya hesabından Gizem Tartaroğlu Özbilir, "Genç meslektaşlarıma soruyorum; biz başka şehirlerden onca yolu sadece 'Bildiğimiz bir şarkıyı söylemek' için mi geldik?" diye tepki gösterirken, adaylardan Hülya Yavaş ise, "Yıllarca emek vermiş konservatuar mezunu insanlar bu pandemi döneminde zorluklarla İzmir'e geldi. Tiradlarını özenle seçip, üzerine bunca ezber çalışma ve sonra? 750 kişi oyunlarını oynamadan üstelik sadece dans ve şarkı performansı sonrası elendi! Kınıyorum!!" dedi.