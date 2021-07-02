Hatırlatıcı dozun hayatımızda kalıcı hale gelme ihtimaline karşı da bilgi veren Tükek, ''Siz aşıları belirli aralıklarla ne kadar tekrarlarsanız o kadar çok antikor üretir. Bu yüzden bir aşı değil iki doz uygulaması yapılıyor. Belki ileride 'bir, iki değil üç aşı birden yapalım, daha iyi koruyucu olsun' diyeceğiz. Çalışmalar elimizde olmadığı için şu an kesin konuşamıyoruz. Ancak üzerine çalışmalar yapılıyor ve yakın zamanda elimizde olacaktır'' diye konuştu.

"HANGİSİ OLDUĞU ÖNEMLİ DEĞİL"

Kocaeli Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan ise hatırlatma aşısında BioNTech veya Sinovac arasında farka ilişkin henüz bir araştırma bulunmadığını belirtti.