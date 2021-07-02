SON DAKİKA: FETÖ elebaşı Gülen'in akrabası Munise Gülen İzmir'de yakalandı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in amcasının torunu olan ve örgüt içerisinde 'Bölge talebe mesulü' olarak örgütsel faaliyet yürüttüğü belirtilen Munise Gülen (28), İzmir'in Karabağlar ilçesinde yapılan operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.