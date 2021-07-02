Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.07.2021 20:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.07.2021 21:05
    ABONE OL

    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 2 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu

    Sağlık Bakanlığı 2 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 223 bin 782 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 891 kişinin testi pozitif çıktı, 55 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 461 olarak kayıtlarda yer aldı.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı 2 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren koronavirüs tablosunu paylaştı.



    Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

    Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 782 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 891 kişinin testi pozitif çıktı, 55 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 461 olarak kayıtlarda yer aldı.

    Ağır hasta sayısı 697 oldu, 5 bin 352 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 305 bin 856'ya yükseldi.

    Test sayısı 61 milyon 236 bin 294'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 435 bin 831, vefat sayısı da 49 bin 829 oldu.

    Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 52,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

    1 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

    Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 537 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 288 kişinin testi pozitif çıktı, 42 kişi hayatını kaybetti.

        30 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

        29 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

        28 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

            27 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

            26 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

            25 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                24 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                23 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                22 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                    21 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                    20 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                    19 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                    18 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                        17 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                        16 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                        15 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                        14 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                        13 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                        12 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                            11 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                            10 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                            9 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                            8 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                            7 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                            6 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                            5 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU
                                CHP'li Ali Haydar Hakverdi şeref sözünü tutmadı
                                Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 2 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu