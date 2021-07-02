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    • 02.07.2021 13:33
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    Açık Lise sınavları ne zaman 2021? MEB AÖL 3. dönem sınavları hangi tarihte yapılacak? Açık Lise sınav giriş belgesi sorgulama!

    Açık Lise sınavları ne zaman? Sorusu sınava katılacak adaylar tarafından merakla araştırılıyor. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri 3. dönem sınavları hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama geldi. AÖL kayıt yenileme 11 Haziran’da yapıldı. O tarihte kayıtlarını yapmamış olanlar 18 Haziran'da işlemlerini tamamladı. Peki, Açık Lise sınavları ne zaman yapılacak? MEB AÖL 3. dönem sınavları başladı mı? İşte AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

    takvim.com.tr
    Açık Lise sınavları ne zaman 2021?

    Açık Lise sınav tarihleri MEB tarafından duyuruldu! Açık Öğretim Lisesi öğrencileri 3. dönem sınavları hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama geldi. AÖL kayıt yenileme 11 Haziran'da yapıldı. O tarihte kayıtlarını yapmamış olanlar 18 Haziran'da işlemlerini tamamladı. Peki, Açık Lise sınavları ne zaman yapılacak? MEB AÖL 3. dönem sınavları başladı mı? İşte AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

    AÇIK ÖĞRETİM KURUMLARI 2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    03 Temmuz 2021 tarihi saat 09:30'dan - 07 Temmuz 2021 tarihi saat 23:59'a kadar yapılacaktır.

    AÖL SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

    AÖL 3. dönem sınavları online (çevrim içi) olarak yapılacaktır.

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

    Not-1: Öğrenciler seçmiş olduğu bir dersin sınavını bitirdikten sonra, seçmiş olduğu diğer dersin sınavına hemen başlamak zorunda değildir. Online sınav takvimi içerisinde istediği bir zaman diğer dersin sınavına başlayabilir.

        Not-2: Online Sınavla ilgili olarak, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 22.02.2021 tarih ve 21060217 sayılı yazılarına göre; Milli Eğitim Müdürlüklerince, "...İnternet erişimi olmayan öğrenciler tarafından talep edilmesi halinde, müdürlüğünüzce belirlenen internet erişimi olan ve bilgisayar/tablet bulunan okul/kurum müdürlüklerinde öğrencilerin sınava katılmasının sağlanması, Engelli öğrenciler tarafından talep edilmesi halinde, müdürlüğünüzce okuyucu/kodlayıcı görevlendirilerek ev/hastanede veya belirlenen okul/kurum müdürlüklerinde öğrencilerin sınava katılmasının sağlanması..." şeklinde İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına resmi yazı gönderilmiştir. Bu konuda talepte bulunan öğrencilerin İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına başvurması gerekmektedir.

        Not-3: Sınav öncesinde sınav sistemine erişim için kullanılan tarayıcı penceresi dışında tüm uygulamalar kapatılacak, sınav sırasında sınav sisteminin erişildiği tarayıcı penceresi dışında herhangi bir pencereye geçiş yapılmayacaktır. Ayrıca arka planda çalışan ve internet bağlantısı kullanan uygulamalar varsa bunlar da kapatılacaktır. Sınav anında başka bir program, tarayıcı veya sayfa açılması hâlinde öğrenciye uyarı mesajı verilecek, açılan program, tarayıcı veya sayfanın kapatılmaması durumunda öğrencinin o derse ait sınavı iptal edilecektir. Öğrencilerimizin cep telefonu veya bilgisayarlarındaki bildirimleri de sınavdan önce kapatmaları gerekmektedir.

        Not-4: Sınavın ilk günü yaşanabilecek yoğunluktan dolayı öğrencilerimizin, sınavın ilk günü değil de sınav takvimi içerisinde ilerleyen günlerde, özellikle hafta sonu sınav ekranlarına girmeleri daha uygun olacaktır.
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        Haberler Güncel Açık Lise sınavları ne zaman 2021? MEB AÖL 3. dönem sınavları hangi tarihte yapılacak? Açık Lise sınav giriş belgesi sorgulama!