Açık Lise sınavları ne zaman 2021? MEB AÖL 3. dönem sınavları hangi tarihte yapılacak? Açık Lise sınav giriş belgesi sorgulama!

Açık Lise sınav tarihleri MEB tarafından duyuruldu! Açık Öğretim Lisesi öğrencileri 3. dönem sınavları hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama geldi. AÖL kayıt yenileme 11 Haziran'da yapıldı. O tarihte kayıtlarını yapmamış olanlar 18 Haziran'da işlemlerini tamamladı. Peki, Açık Lise sınavları ne zaman yapılacak? MEB AÖL 3. dönem sınavları başladı mı? İşte AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!
AÇIK ÖĞRETİM KURUMLARI 2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
03 Temmuz 2021 tarihi saat 09:30'dan - 07 Temmuz 2021 tarihi saat 23:59'a kadar yapılacaktır.
AÖL SINAVLARI NASIL YAPILACAK?
AÖL 3. dönem sınavları online (çevrim içi) olarak yapılacaktır.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
Not-1: Öğrenciler seçmiş olduğu bir dersin sınavını bitirdikten sonra, seçmiş olduğu diğer dersin sınavına hemen başlamak zorunda değildir. Online sınav takvimi içerisinde istediği bir zaman diğer dersin sınavına başlayabilir.