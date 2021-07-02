Elmalı davası son dakika haberleri: Elmalı davasında gerekçeli karar ne? Elmalı davası çizilen fotoğraflar, mektup...

Elmalı davası son dakika haberleri! Elmalı davası yeni gelişme gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. Elmalı davasında anne Merve Akman ne dedi? Türkiye'nin konuştuğu çift Merve-Rahmi Akman açıklamalarda bulundu. Peki; Elmalı davası gerekçeli karar ne?
ELMALI DAVASINDA ÇİZİLEN FOTOĞRAFLAR VE GEREKÇELİ KARAR!
Antalya'da kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10), cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen davada tutuklu anne Merve Akman ile üvey baba Rahmi Akman'ın 6 ay önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasının yankıları sürüyor. 'Elmalı Davası' olarak dün tekrar gündeme gelen olayla ilgili Türkiye'nin konuştuğu çift Merve- Rahmi Akman, ilk kez Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklama yaptı. Akman çifti, suçsuz olduklarını, mahkemenin kendilerini doktor, psikolog raporlarına göre tahliye ettiğini, çocuklarının, babaanneleri tarafından yönlendirildiğini, bunun da psikolog raporları ile kanıtlandığını söyledi.
ANNE MERVE AKMAN'IN HESABI KAPATILDI
Antalya Elmalı'da iki çocuğun annesi ve üvey babası tarafından istismara uğradığı iddiası gündemdeki yerini koruyor. Anne Merve Akman, kendini savunurken Twitter hesabından olayla ilgili raporları paylaşmıştı. Paylaşımda 7 ve 10 yaşındaki çocukların isimleri de açıkça yer almıştı.
Türkiye Barolar Birliği'nin başvurusu üzerine harekete geçen Ankara Nöbetçi 8'inci Sulh Ceza Hakimliği, Akman'ın sosyal medya hesabına erişim engeli kararı aldı. Skandal paylaşımın ardından alınan kararla hesap kısa süre içinde kapatıldı.
ÇOCUKLARI İFŞA ETTİ
İki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan anne Merve Akman ve üvey baba Rahmi Akman'ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılması kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.
Suçlamaların odağındaki iki zanlı, dün bir çok internet sitesi ve TV kanalında kendilerini savunmuştu. Anne iki çocuğun isminin yer aldığı raporları paylaşarak haklarındaki iddiaları yalanlamaya çalışmıştı.