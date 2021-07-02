Sinemalar açıldı mı? İstanbul, Ankara, İzmir sinema salonları açık mı? Temmuz 2021 vizyona girecek filmler hangileri?

SİNEMA SALONLARI SON 6 YILIN EN İYİ TEMMUZ VİZYONUYLA AÇILDI

İçişleri Bakanlığının ilgili genelgesi ve sektör temsilcilerinin talebi doğrultusunda 7 aylık ayrılığın ardından sinemaseverleri ağırlamak için hazırlıklarını tamamlayan sinema salonları, 1 Temmuz itibarıyla yeniden misafirlerine kapılarını açtı.

Bugün vizyona girecek yerli ve yabancı filmler için hazırlıklarını tamamlayan CGV Mars Cinema Group Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nurdan Ulu Horozoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ellerinde son 6 yılın en iyi temmuz vizyonu bulunduğunu söyledi.

Horozoğlu, uzun bir aradan sonra dolu bir içerikle dönüş yaptıklarını ifade ederek, "'Hızlı ve Öfkeli 9' ile açılışı yapıyoruz onun dışında 'Black Widow', 'Cruella', 'Space Jam: Yeni Efsane' gibi yabancı yapımların yanında Türk filmi "Hababam Sınıfı Yaz Oyunları" bulunuyor. Hatta kampanya kapsamında ilk gün tüm salonlarda ücretsiz gösterilecek." dedi.

Salonların düzenlenmesinden büfe ürünlerine kadar bütün hazırlıkları tamamlandıklarını anlatan Horozoğlu, bir önceki açılma döneminde olduğu gibi yüzde 60 kapasite ile sinemaseverleri ağırlayacaklarını belirtti.