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    • 02.07.2021 14:04
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    Sinemalar açıldı mı? İstanbul, Ankara, İzmir sinema salonları açık mı? Temmuz 2021 vizyona girecek filmler hangileri?

    Sinemelar açıldı mı? Sorusu yeni normalleşme takvimiyle birlikte sıklıkla araştırılan konular arasında yer aldı. İçişleri Bakanlığının ilgili genelgesi kapsamında sinema salonları hakkında detaylı açıklamalar yer aldı. Sinemaya gitmek isteyen vatandaşlar 'Sinemalar ne zaman açılacak?' Sorusunun cevabını merak etmeye başladı. Sinemaseverleri ağırlamak için hazırlıklarını tamamlayan sinema salonları, 1 Temmuz itibarıyla yeniden misafirlerine kapılarını açtı. Bugün vizyona girecek yerli ve yabancı filmler için hazırlıklar tamamlandı.

    takvim.com.tr
    Sinema salonları açıldı mı 2021?

    Sinemalar açıldı mı? Türkiye genelinde 1 Temmuz'dan itibaren tüm iş yerleri ilgili idare tarafından belirlenen açılış kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet göstermeye başladı. Sinemaseverleri ağırlamak için hazırlıklarını tamamlayan sinema salonları, 1 Temmuz itibarıyla yeniden misafirlerine kapılarını açtı. Bugün vizyona girecek yerli ve yabancı filmler için hazırlıklar tamamlandı.

    SİNEMALAR AÇILDI MI?

    Genelgede sinemalara ilişkin yer alan ifadede, ''Halihazırda faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan tüm işyerleri, 1 Temmuz 2021 Perşembe günündenitibaren tekrar faaliyet gösterebileceklerdir. Sektörün talebi doğrultusunda faaliyetlerine ara verilen sinema salonları, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren faaliyet göstereceklerdir.'' denildi.

    SİNEMA SALONLARI SON 6 YILIN EN İYİ TEMMUZ VİZYONUYLA AÇILDI

    İçişleri Bakanlığının ilgili genelgesi ve sektör temsilcilerinin talebi doğrultusunda 7 aylık ayrılığın ardından sinemaseverleri ağırlamak için hazırlıklarını tamamlayan sinema salonları, 1 Temmuz itibarıyla yeniden misafirlerine kapılarını açtı.

    Bugün vizyona girecek yerli ve yabancı filmler için hazırlıklarını tamamlayan CGV Mars Cinema Group Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nurdan Ulu Horozoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ellerinde son 6 yılın en iyi temmuz vizyonu bulunduğunu söyledi.

    Horozoğlu, uzun bir aradan sonra dolu bir içerikle dönüş yaptıklarını ifade ederek, "'Hızlı ve Öfkeli 9' ile açılışı yapıyoruz onun dışında 'Black Widow', 'Cruella', 'Space Jam: Yeni Efsane' gibi yabancı yapımların yanında Türk filmi "Hababam Sınıfı Yaz Oyunları" bulunuyor. Hatta kampanya kapsamında ilk gün tüm salonlarda ücretsiz gösterilecek." dedi.

    Salonların düzenlenmesinden büfe ürünlerine kadar bütün hazırlıkları tamamlandıklarını anlatan Horozoğlu, bir önceki açılma döneminde olduğu gibi yüzde 60 kapasite ile sinemaseverleri ağırlayacaklarını belirtti.

        "Vizyon takvimi hiçbir zaman boş kalmayacak"

        Horozoğlu, yurt dışında açılışı yapılan sinema salonlarına baktıklarında ilginin çok yüksek olduğunu aktararak, "ABD ve İngiltere'de özellikle global filmlere vizyonda ilginin yüksek olduğunu görüyoruz. Türkiye'de de benzer bir etkiyle sinemaseverlerin özlemlerini gidermek için sinema salonlarına akın edeceğini düşünüyoruz. Zaten ön satışlarda bunun sinyallerini görebiliyoruz." diye konuştu.

        Yerli ve yabancı yapımlar açısından ellerinde yeterli içerik bulunduğuna dikkati çeken Horozoğlu, şunları kaydetti:

        "Vizyon takvimi o yüzden hiçbir zaman boş kalmayacak. Aynı zamanda setlere giren, özellikle yerli yapımlardan sürekli olarak üretim devam edecek. Pandemiden dolayı pek çok sektör kötü etkilendi. Ama sinema salonları açısından bir değerlendirmede bulunmam gerekirse sinema salonlarına baktığımızda şu an yüzde 3 gibi bir kapanma olduğunu görüyoruz. Bunların tamamen pandemiyle ilgisi olduğunu da söylemek doğru olmaz. Bizim için önemli olan içerik, içerik olduğu sürece sinemaya muhakkak bir talep olacaktır. Çünkü insanlar zaten birlikte vakit geçirebilecekleri etkinlikleri çok özlediler. Sinemalar da sosyalleşmenin en önemli parçalarından bir tanesi olduğu için biz çok iyi olacağını düşünüyoruz."

        Horozoğlu, sinemaların açılmasıyla diğer sektörlere de canlılığın geleceğini, izleyicileri salonlara beklediklerini sözlerine ekledi.
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