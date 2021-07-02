Ülkemizde koronavirüsle mücadele devam ediyor ve son olarak aşı yaşı 18'e düştü. Aşılama süreci devam ederken dün gece açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 yaş ve üzeri nüfusun yaklaşık yüzde 57'sinin aşılandığını açıkladı. 18 yaş altı vatandaşlar ise aşılama yaşının düşeceği günü beklemeye başladı. Peki, aşı yaşı kaça düştü? 18 yaş altı aşı olabiliyor mu? 18 yaş altı aşı ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
18 YAŞ ALTI AŞILAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
18 yaş altı vatandaşların aşılanmasına önümüzdeki günlerde başlanması bekleniyor. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.
İşte aşılamada son durum;
"18 YAŞ VE ÜZERİ NÜFUSUMUZUN YÜZDE 57 KADARI AŞILANMIŞ DURUMDA"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 yaş ve üzeri nüfusun yaklaşık yüzde 57'sinin aşılandığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün 50 Milyon doz aşıyı geçtik. En az bir doz aşısı yapılan kişi sayısı 35 milyondan fazla. 18 yaş ve üzeri nüfusumuzun yüzde 57 kadarı aşılanmış durumda. Bayrama kadar hedefimiz yüzde 70. Aşı ihmale gelmez. Aşımızı yaptırmaya öncelik tanıyalım" dedi.
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Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı saat 23.01 itibarıyla 50 milyon 747 bin 266'ya ulaştı.
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 1 Temmuz saat 23.01 itibarıyla uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı sayısı 50 milyon 747 bin 266 olarak gerçekleşti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün 50 milyon doz aşının geçilmesine dikkati çekerek, "En az bir doz aşısı yapılan kişi sayısı 35 milyondan fazla, 18 yaş ve üzeri nüfusumuzun yüzde 57 kadarı aşılanmış durumda. Bayrama kadar hedefimiz yüzde 70. Aşı ihmale gelmez. Aşımızı yaptırmaya öncelik tanıyalım." ifadelerini kullandı.