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    • 02.07.2021 14:00
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    Aşı yaşı kaça düştü? 18 yaş altı aşı olabiliyor mu? 18 yaş altı aşı ne zaman başlayacak?

    Koronavirüsle mücadele sürüyor ve son olarak aşılama yaşı 18'e düştü. Sağlık çalışanları ile 50 yaş üstü vatandaşların 3'üncü doz Kovid-19 aşı uygulamasına başlandı. Bu kapsamda aşı yaşının kaça düştüğü sık sık araştırılan konulardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Son olarak aşılama yaşının 18 ve 18'den gün alanlara indirildiği belirtiliyor. Peki, 18 yaş altı aşılama ne zaman başlayacak? Aşı yaşı kaça düştü? 10-15 yaş ne zaman aşı olacak? İşte detaylar...

    18 yaş altı aşı ne zaman başlayacak?

    Ülkemizde koronavirüsle mücadele devam ediyor ve son olarak aşı yaşı 18'e düştü. Aşılama süreci devam ederken dün gece açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 yaş ve üzeri nüfusun yaklaşık yüzde 57'sinin aşılandığını açıkladı. 18 yaş altı vatandaşlar ise aşılama yaşının düşeceği günü beklemeye başladı. Peki, aşı yaşı kaça düştü? 18 yaş altı aşı olabiliyor mu? 18 yaş altı aşı ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

    18 YAŞ ALTI AŞILAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    18 yaş altı vatandaşların aşılanmasına önümüzdeki günlerde başlanması bekleniyor. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.

    İşte aşılamada son durum;

    "18 YAŞ VE ÜZERİ NÜFUSUMUZUN YÜZDE 57 KADARI AŞILANMIŞ DURUMDA"

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 yaş ve üzeri nüfusun yaklaşık yüzde 57'sinin aşılandığını açıkladı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün 50 Milyon doz aşıyı geçtik. En az bir doz aşısı yapılan kişi sayısı 35 milyondan fazla. 18 yaş ve üzeri nüfusumuzun yüzde 57 kadarı aşılanmış durumda. Bayrama kadar hedefimiz yüzde 70. Aşı ihmale gelmez. Aşımızı yaptırmaya öncelik tanıyalım" dedi.

    TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı saat 23.01 itibarıyla 50 milyon 747 bin 266'ya ulaştı.

    Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 1 Temmuz saat 23.01 itibarıyla uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı sayısı 50 milyon 747 bin 266 olarak gerçekleşti.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün 50 milyon doz aşının geçilmesine dikkati çekerek, "En az bir doz aşısı yapılan kişi sayısı 35 milyondan fazla, 18 yaş ve üzeri nüfusumuzun yüzde 57 kadarı aşılanmış durumda. Bayrama kadar hedefimiz yüzde 70. Aşı ihmale gelmez. Aşımızı yaptırmaya öncelik tanıyalım." ifadelerini kullandı.

        5 BİN 288 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

        Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

        Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 537 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 288 kişinin testi pozitif çıktı, 42 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 462 olarak kayıtlarda yer aldı.

        Ağır hasta sayısı 706 oldu, 6 bin 219 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 300 bin 504'e yükseldi.

        Test sayısı 61 milyon 12 bin 512'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 430 bin 940, vefat sayısı da 49 bin 774 oldu.

        NORMAL HAYATA DÖNÜŞTE YENİ DÖNEM BAŞLADI

        Kovid-19 ile mücadele kapsamında belirlenen bazı tedbirlerin uygulanması, kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabının saat 05.00 itibarıyla başlamasıyla sona erdi.

        Böylece, pazartesi-cumartesi günleri saat 22.00'den sabah 05.00'e kadar olan ve pazarları ise tam gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile sınırlama süresince uygulanan şehirler arası seyahat kısıtlaması sona erdi.

        Tüm iş yerleri, ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenen açılış kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet göstermeye başlayabilecek.

        Kapalı yüzme havuzları hizmet verebilecek.

        Şehir içi veya şehirler arası tüm toplu taşıma araçlarındaki yolcu sayısı sınırlandırmasına son verildi. Ayakta yolcu taşımak serbest hale geldi. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocukların şehir içi toplu taşıma araçlarını saat sınırlaması olmaksızın kullanabilmesi mümkün oldu.

        Kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanan 10.00-16.00 mesai uygulaması sona erdi ve normal mesai düzenine geri dönüldü. Sünnet, nişan ve kına gibi etkinlikler serbest oldu. Piknik ve mesire alanlarında mangal yakmak serbest hale geldi.

            SAĞLIK BAKANLIĞI SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİNİ GÜNCELLEDİ

            Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu, Kovid-19 rehberinin, "Salgın Yönetimi ve Çalışma" bölümünü normalleşme sürecine göre güncelledi.

            Güncellemeye göre, Kovid-19 ile mücadele kapsamında AVM, berber, kuaför, güzellik salonu, kırtasiye ve benzeri tüm iş yerlerinde, daha önce 1 metre olarak belirlenen sosyal mesafenin 2 metreden fazla olması önerildi.

            Bu tip iş yerlerinde kişilerle maskesiz daha önce 15 dakika olan "yakın temas süresi" 10 dakikaya indirildi. HES kodu kontrolü, yeme-içme hizmeti sunan tüm işletmeler, spor salonları, halı saha gibi tesislere girişte de uygulanacak.

            SAĞLIK ÇALIŞANLARI İLE 50 YAŞ ÜSTÜ 3'ÜNCÜ DOZ AŞILARI İÇİN SAĞLIK KURULUŞLARINA BAŞVURDU

            Sağlık çalışanları ile 50 yaş üstündeki vatandaşlar, yurt genelinde 3'üncü doz Kovid-19 aşılarını yaptırmaya başladı.
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            Haberler Güncel Aşı yaşı kaça düştü? 18 yaş altı aşı olabiliyor mu? 18 yaş altı aşı ne zaman başlayacak?