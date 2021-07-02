Aşı yaşı kaça düştü? 18 yaş altı aşı olabiliyor mu? 18 yaş altı aşı ne zaman başlayacak?

5 BİN 288 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 537 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 288 kişinin testi pozitif çıktı, 42 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 462 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 706 oldu, 6 bin 219 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 300 bin 504'e yükseldi.

Test sayısı 61 milyon 12 bin 512'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 430 bin 940, vefat sayısı da 49 bin 774 oldu.