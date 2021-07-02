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    Ümit Özdağ yeni parti için tarih verdi! CHP ve İP'e "Atatürk çizgisi" göndermesi

    İYİ Parti'yi yerden yere vurduktan sonra partiden ayrılan bağımsız milletvekili Ümit Özdağ, “26 Ağustos'ta Anadolu'ya girişimizin 950'nci yılında ve Büyük Taarruz'un 99'uncu yılında partimizi resmen kuracağız. Hareketimizin adı ‘Ay Yıldız Hareketi' ama partimizin adını 26 Ağustos'ta kamuoyuyla ve değerli milletimizle büyük Türk milleti ile paylaşacağız” dedi. Partiden Atatürkçüleri tasfiye eden CHP ve müttefiki İP'e göndermede bulunan Özdağ, "'Ay Yıldız Hareketi', Atatürk çizgisinde Türk milliyetçilerinin, yurtseverlerin, vatanseverlerin, İstiklal Harbi felsefesini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesini benimseyen bütün vatanseverlerin partisidir." dedi. Ümit Özdağ, İP'ten istifa ederken "İYİ Parti'deki FETÖ'cü sızma, yapmış olduğumuz uyarılara rağmen devam etmektedir. İYİ Parti kuruluş amacından uzaklaşmıştır. İYİ Parti'den Atatürk çizgisindeki milliyetçilerin tasfiyesi, partinin kuruluşundan kısa bir süre sonra başladı." demişti.

    Ümit Özdağ yeni parti için tarih verdi!

    İYİ Parti'den ayrıldıktan sonra bağımsız Adana milletvekili İsmail Koncuk ile birlikte 'Ayyıldız Hareketi'ni başlatan bağımsız milletvekili Ümit Özdağ, Eskişehir'deki kafede harekete destek verenlerle bir araya geldi.




    CHP VE İP'E "ATATÜRK ÇİZGİSİ" HATIRLATMASI
    Parti ismini 26 Ağustos'ta açıklayarak, partiyi resmen kuracaklarını duyuran Özdağ, "Biz 26 Ağustos'ta Anadolu'ya girişimizin 950'nci yılında ve Büyük Taarruz'un 99'uncu yılında partimizi resmen kuracağız. Hareketimizin adı 'Ay Yıldız Hareketi' ama partimizin adını 26 Ağustos'ta kamuoyuyla ve değerli milletimizle büyük Türk milleti ile paylaşacağız. Aynı gün partimizin programını, kurucular kurulunu da Türk milletine takdim edeceğiz. 'Ay Yıldız Hareketi', Atatürk çizgisinde Türk milliyetçilerinin, yurtseverlerin, vatanseverlerin, İstiklal Harbi felsefesini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesini benimseyen bütün vatanseverlerin partisidir. Bütün Türk milletini sevgiyle dostlukla kardeşlikle kucaklıyoruz. Tabi kucaklamadıklarımız da var, düşman olduklarımız da var, mücadele edeceklerimiz de var. Bu ülkeye ihanet edenlerle mücadele edeceğiz. Bu ülkeye tuzak kuranlarla mücadele edeceğiz. Emperyalizme ruhunu satanlarla mücadele edeceğiz. Onların oylarını da desteklerini de övgülerini de istemiyoruz" dedi.



    Ümit Özdağ ve beraberindekiler, daha sonra kentte çeşitli ziyaretlerde bulundu.

    MİLLET İTTİFAKI'NDA ATATÜRKÇÜLERE YER YOK!
    Özdağ'ın "Atatürk'ün çizgisi" hatırlatmasının ardından HDP ile ortaklık yapan Millet İttifakı'nda yaşanan tasfiyeler akla geldi. Özellikle Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP, sırtını HDP'ye yaslayarak parti içindeki Atatürkçü isimleri birer birer pasifize etmiş ve partiyla yollarını ayırmıştı.


    Ümit Özdağ, İP'ten istifa ederken "İYİ Parti'deki FETÖ'cü sızma, yapmış olduğumuz uyarılara rağmen devam etmektedir. İYİ Parti kuruluş amacından uzaklaşmıştır. İYİ Parti'den Atatürk çizgisindeki milliyetçilerin tasfiyesi, partinin kuruluşundan kısa bir süre sonra başladı." demişti.

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