Başörtülü kadınlara "Burası Arabistan mı? Ne geziyorsunuz burada!" diyen Deniz Çakır beraat etti





Sanık Deniz Çakır'ın avukatı savunmasında, "Tanıklar açık ve net olarak karşı tarafa iddia edildiği gibi sözcükler ve suçlamalarda bulunmadığını ifade etmiştir. Olay mahallindeki kişiler olayın fotoğraf çekimi üzerine başladığını söylemektedirler fakat telefonlar incelendiğinde herhangi bir delil bulunamamıştır.