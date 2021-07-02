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    • 02.07.2021 12:06
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    Başörtülü kadınlara "Burası Arabistan mı? Ne geziyorsunuz burada!" diyen Deniz Çakır beraat etti

    Deniz Çakır'ın, Beşiktaş'taki bir kafede yan masasında bulunan başörtülü kadınlara, "Burası Arabistan mı? Ne geziyorsunuz burada!" diyerek sözlü tacizde bulunduğu görüntüler büyük tepki toplamıştı. Başörtülü kadınlara söylediği sözlerle, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla hakkında dava açılan oyuncu Deniz Çakır, beraat etti.

    Başörtüye hakaret cezasız kaldı!

    İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Müşteki avukatları suçun unsurların oluştuğunu belirterek müvekkillerinin giyim, kuşamı nedeniyle davaya konu olan sözlere maruz kaldıklarını iddia ettiler.


    Müşteki avukatları mahkemeden Deniz Çakır'ın cezalandırılması talebinde bulundu.



    Sanık Deniz Çakır'ın avukatı savunmasında, "Tanıklar açık ve net olarak karşı tarafa iddia edildiği gibi sözcükler ve suçlamalarda bulunmadığını ifade etmiştir. Olay mahallindeki kişiler olayın fotoğraf çekimi üzerine başladığını söylemektedirler fakat telefonlar incelendiğinde herhangi bir delil bulunamamıştır.



    Yeterli delil yoktur. Olayın ardından 5 gün geçtikten sonra aynı sözlere maruz kaldığı iddia edilen Merve ve Sümeyye isimli tanıklar şikayetçi olmamışlardır, demek ki bu sözlerden rahatsız olmamışlardır. Şikayetçi olanların da şikayeti siyasi amaçlıdır. Müvekkilimin beraatine karar verilmesini talep ederim"     dedi. Mahkeme suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Deniz Çakır'ın beraatine karar verdi.



        NELER OLMUŞTU?
        Deniz Çakır'ın, 30 Aralık 2019 Pazar akşamı ünlü bir AVM'nin popüler kafelerinden birine alkollü şekilde gidip yan masada sohbet eden başörtülü kadınlara "Burası Arabistan mı? Ne geziyorsunuz burada!" diyerek sözlü tacizde bulunduğu haberimiz gündemi sarsmıştı. Olayın mağdurları savcılığa giderek ünlü oyuncu hakkında şikayette bulunmuş, şikayet sonrası Deniz Çakır hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Çakır da savcılığa giderek ifade vermişti.

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        Haberler Güncel Başörtülü kadınlara "Burası Arabistan mı? Ne geziyorsunuz burada!" diyen Deniz Çakır beraat etti