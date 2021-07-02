Banka hesaplarını dublör kullanarak 1 milyon 500 bin lira boşaltan şebekeye operasyon!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Ankara'da, şüphelilerin uzun süredir işlem görmemiş, bankacılık dilinde 'Uyuyan Hesap' olarak adlandırılan içerisinde yüklü miktarda bakiyesi bulunan hesapları bankaya ait sistemleri kullanarak tespit ettikleri ve müşterilerin Türk lirası ve döviz hesaplarını dublör kullanarak usulsüz bir şekilde çektiklerini, belirledi.