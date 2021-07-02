CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, evlat nöbetindeki ailelere verdiği şeref sözünü tutmadı

Aydın, "Biz evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak dün CHP milletvekili annelerin kaldığı otele geldi, destek istemek istedik. Biz onu ön kapıda beklerken şoförüne talimat vererek arka kapıdan kaçmak istedi, biz anne ve babalar olarak kendisi ile görüşmeye gittik. Bizim çocuklarımızı HDP'den isteyin dedik, Ali Haydar Hakverdi, anne babalara namus sözü verdi. Bize bu durumu genel başkan yardımcısına, milletvekillerine ileteceğini, gelip ziyaret edeceğini söyledi. Eğer genel başkan yardımcımız eğer sizin feryadınızı duymaz ise desteğini esirgerse ben istifa ederim dedi. Bir milletvekili olarak anne ve babalara namus sözü verdin, sen dostlarından izin mi alamadın, HDP size izin mi vermedi, sizde hiç mi vicdan yoktu, Diyarbakır'ın dört bir tarafı lokanta, siz bilerek provokasyonluk yapmak için annelerin kaldığı otelde bizzat yemek yemek istediniz. Anne babalar orada feryat ederken, Hakverdi, keyif yemeği yiyerek anneleri duymadı. Bir kez daha tüm Türkiye bu CHP'nin iç yüzünü görsün milletvekilleri Diyarbakır'da sizde hiç mi vicdan yok, namus sözü verdiniz anne ve babalar olarak burada sizi bekliyorduk, biz eşkıya değiliz gelin HDP'den çocuklarımızı isteyin dedik. Biz bundan eminiz ki, CHP milletvekilleri HDP'den izin alamadılar o yüzden buraya gelemediler" ifadelerini kullandı.

Aileler daha sonra "Kahrolsun HDP iş birlikçi CHP" diyerek slogan attı.