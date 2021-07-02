CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde skandal! Sayıştay raporunda ortaya çıktı! 2 milyon 666 bin lira kamu zararı!



EKSİKLİKLER TEK TEK SAYILDI

Bu eksiklikleri tek tek sayan ve yine kamunun uğradığı zararı kalem kalem hesaplayan Sayıştay denetçileri, 5 milyon 950 bin liralık ihalede 2 milyon 666 bin lira kamu zararı oluştuğunu rapor etti. Sadece 5 Mp harici kamera temin ve montajındaki eksiklikler nedeniyle kamunun zararının 1 milyon 559 bin lira olduğu vurgulandı.

Teknik şartnamede kameralarda 64 GB SD kart bulunması gerektiği açıkça belirtiliyor. Ancak işte kullanılan kameralarda 4 GB SD hafıza kartı olduğu belirlendi.