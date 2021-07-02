CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde skandal! Sayıştay raporunda ortaya çıktı! 2 milyon 666 bin lira kamu zararı!

İzmirlilerin parasının nasıl harcandığını gösteren bir skandal icraatı daha belgeleriyle birlikte ortaya çıktı. Sayıştay'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılı faaliyetleriyle yaptığı incelemede bomba etkisi yaratacak bilgilere yer verildi.
Sayıştay denetçileri, 2018'de ihalesi yapılan ve 5 milyon 950 bin liraya İzmir merkezli Mavi Güvenlik Elektronik Ltd. şirketinin kazandığı "İzmir Büyükşehir Belediyesi sahillerine ve üst geçitlere güvenlik kamerası yaptırılması" işiyle ilgili şok tespitlerde bulundu. Denetçiler sahada yaptığı incelemede büyük bir şaşkınlık yaşadı. Çünkü, denetim raporunda belirttiklerine göre, bedeli belediye tarafından firmaya ödenmiş bazı imalat kalemlerinin bir kısmının hiç yapılamadığı, bir kısmının ise sözleşmedeki şartlara aykırı olduğunu tespit ettiler.
EKSİKLİKLER TEK TEK SAYILDI
Bu eksiklikleri tek tek sayan ve yine kamunun uğradığı zararı kalem kalem hesaplayan Sayıştay denetçileri, 5 milyon 950 bin liralık ihalede 2 milyon 666 bin lira kamu zararı oluştuğunu rapor etti. Sadece 5 Mp harici kamera temin ve montajındaki eksiklikler nedeniyle kamunun zararının 1 milyon 559 bin lira olduğu vurgulandı.
Teknik şartnamede kameralarda 64 GB SD kart bulunması gerektiği açıkça belirtiliyor. Ancak işte kullanılan kameralarda 4 GB SD hafıza kartı olduğu belirlendi.