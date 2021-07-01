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    • 02.07.2021 03:02
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    Türk Hava Yolları '2 bin 500 personel işten çıkarıldı' iddialarını yalanladı

    Türk Hava Yolları, "THY'de, işten çıkarma yasağının sona ermesiyle yaklaşık 2 bin 500 kabin ve kokpit çalışanının işine son verildi" şeklinde servis edilen haberleri yalanladı.

    THY'den o iddialara yalanlama!

    Türk Hava Yolları (THY) tarafından, bazı basın organlarında yer alan "THY'de, işten çıkarma yasağının sona ermesiyle yaklaşık 2 bin 500 kabin ve kokpit çalışanının işine son verildi" haberleri yalanlandı.

    THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'den yaptığı açıklamada, "Pandemi sürecinde hem şirketimizi hem de çalışma arkadaşlarımızın istihdamını korumak amacıyla Türk Hava Yolları A.O. ve yetkili sendika arasında bir protokol imzalanmıştır. Bu protokolü kabul etmeyen 24 çalışanın iş akdi 1 Temmuz itibarıyla sonlandırılmıştır." ifadelerini kullandı.


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    Haberler Güncel Türk Hava Yolları '2 bin 500 personel işten çıkarıldı' iddialarını yalanladı