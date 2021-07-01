Torba yasada neler var? Yeni torba yasa maddeleri neler? Torba yasa ne zaman çıkacak, yürürlüğe girecek 2021?

Torba yasada neler var? Sorusu merak edilen konular arasında yer aldı. Meclis tatile girmeden önce acil çıkarılması gereken konularla ilgili hükümet yasa teklifi hazırlıyor. Torba yasada vadesi gelmemiş çeke ödeme ertelemesinden kentsel dönüşümdeki zorunluluk oranlarına, altyapı yatırımlarında vatandaştan alınacak paydan müsilajla mücadeleye kadar birçok madde yer alıyor. İşte yeni torba yasa maddeleri!
Hükümet , Meclis tatilinden önce acilen çıkartılmasına karar verdiği konuları içeren bir torba teklif hazırlıyor. Teklifte, müsilajla mücadele maddesinden, vadeli çek sürelerini değiştiren hükümlere kadar çok sayıda düzenleme olacak. Yasada, alt yapı yatırımları için vatandaştan alınan paya sınır getirilmesi de konulacak. Hürriyet'in haberine göre, hazırlıkları son aşamaya getirilen torba teklifte, çok sayıda bakanlığın önerileri bulunuyor. Temmuzun ilk yarısında yasalaştırılması beklenen torba teklifte, özetle şu hükümler yer alacak:
MÜSİLAJ MADDESİ
Deniz kirliliği ve müsilajla mücadele kapsamında, belediyelerin yükümlülüklerine ilişkin düzenleme yapılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın önerdiği maddeye göre, belediyelerin atık suları bertaraf etme, buna yönelik biyolojik arıtma tesisleri yapma gibi yetki ve görevlerini belirlenen sürede yerine getirmezlerse, bu görev ve yetkiler bakanlığa devredilecek. Süreç, işbirliği protokolleri ile götürülecek. Ancak, arıtma tesisi yapmayan belediyenin merkezi bütçeden alacağı payda kesinti yapılması da öneriler arasında bulunuyor.
VADESİ GELMEYEN ÇEKLER
Çekin vadesi gelmeden bozdurulmasını erteleyen düzenleme yeniden uzatılıyor. Vadeli çekin erken bozdurulması uygulaması ile ilgili düzenlemenin süresi 31 Ardalık 2021'de dolacak. Çekin vadesi gelmeden ödenebilmesini sağlayan mevcut yasadaki hüküm ertelenmişti. Pandemi nedeniyle yeni mağduriyetler yaratmamak için çeklerin zamanından önce bozdurulması engellenecek. Salgın nedeniyle çeklerin ödeme sürelerinin ertelenmesi nedeniyle bu sürenin 2023 veya 2025'e kadar uzatılması planlanıyor.