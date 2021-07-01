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    • 01.07.2021 12:58
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    SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanlığı: Atatürk Orman Çiftliği bölgesinde lüks konut yapılacağı iddia edilen arazi AOÇ mülkiyetinde değil

    Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanlığı, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) bölgesinde lüks konut yapılacağı iddia edilen arazinin, AOÇ mülkiyetinde olmadığını açıkladı.

    DHA
    Lüks konut yapılacak arazi AOÇ mülkiyetinde değil

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, AOÇ arazisinde lüks konut yapılmasının planlandığına ilişkin çıkan haberler üzerine açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

    "2011 YILINDA TÜRK FİRMASI DEVRALDI"
    Haberde bahsi geçen araziye Atatürk'ün talimatı ile 1926 yılında Ankara Belediyesi tarafından Ankara Çimento Fabrikası kurulduğu belirtilerek, "Fabrikanın yer aldığı arazi 1954 yılında 6238 sayılı Kanun ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına satılmıştır. Çimento Fabrikası, özelleştirme kapsamına alınarak 1989 yılında yabancı sermayeli bir şirkete satılmış, 2011 yılında ise bir Türk firması fabrikayı devralmıştır. Dolayısıyla fabrikanın yer aldığı arazi, AOÇ yasal tasarrufunda ve mülkiyetinde değildir" denildi.

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