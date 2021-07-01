İşte Başkan Erdoğan’ın masasındaki son anket! En yakın rakibe yüzde 15 fark!

ANKET SONUÇLARI

Gönüllerden düşmemek büyük bir fedakarlık gerektiriyor. Bizim siyasetimizin temel ilkesi şeffaf, halkla birlikte olan, siyaseti makam mevki işi olarak değil Allah'ın rızası olarak yapmak istiyoruz. AK Parti gönüllerden düşüyor mu, hayır. Oy bakımından soruyorsanız AK Parti'nin en yakın siyasi rakibiyle farkı en az 15 puandan daha fazladır ama bu yetmez. Cumhurbaşkanımızın bugünkü toplantılarının ana amacı ve fikri de budur. Gönüllerden düşmemek için bir çabanın içinde olmalıyız. İnsanın olduğu yerde yanlış, hata, kusur vardır. Önemli olan bunlar düzeltip devam etmektir.