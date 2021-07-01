SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanlığından 81 ilin müftülüğüne 15 Temmuz genelgesi

CAMİLERDE SALALAR OKUNACAK

15 Temmuz 2021 Perşembe gününü 16 Temmuz 2021 Cuma gününe bağlayan gece saat 00:13'te Türkiye genelindeki camilerin hepsinde eş zamanlı olarak salalar okunacak.

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER ZİYARET EDİLECEK

9-15 Temmuz tarihleri arasında, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak müftülerin başkanlığındaki heyetlerce şehitlikler, şehit yakınları ve gaziler ziyaret edilecek.

ŞEHİTLER İÇİN DUALAR EDİLECEK

Vatandaşların katılımıyla icra edilecek toplantılarda müftüler, şehitlerin ruhlarına ithafen dua edecek. Öte yandan Müftülükler hafta boyunca sosyal medya başta olmak üzere, yerel medya organlarında şehitlik, milli irade ve dini değerlere sahip çıkmanın önemini anlatan programlar yapacak.

Diyanet İşleri Başkanlı tarafından hazırlanan "Din İstismarı İle Mücadelede Sahih Dini Bilginin Önemi" konulu başta Diyanet İşleri Başkanlığı personeli olmak üzere toplumun tüm kesimlerine yönelik yüz yüze ve çevrimiçi konferanslar düzenlenecek.

'ŞAHİDİZ' KONFERANSLARI

Ayrıca din istismarı ile mücadelenin önemini pekiştirmek ve bu konuda toplumu Kur'an ve sünnete dayalı sahih dini bilgi ile aydınlatmak amacıyla, "Şahidiz: Şanlı Direnişe; Şahidiz: Kutlu Şehadete; Şahidiz: Aziz Millete; Şahidiz: Büyük Devlete; Şahidiz: Vatan Sevgisine; Şahidiz: İhanet Çetesine; Şahidiz: Din İstismarcılarına" konu başlıkları altında da çevrimiçi konferanslar gerçekleştirilecek.