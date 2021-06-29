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    • 29.06.2021 20:30
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    Uçurumda cesedi bulunan Elif Çakal'ın ölümündeki sır perdesini aralayacak gelişme! Görüntüler ortaya çıktı

    Son dakika haberleri... Sultangazi'de uçurumda cesedi bulunan 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümündeki sır perdelesini aralayacak bir gelişme yaşandı. Çakal'ın ölümünden kısa süre önce arkadaşı tarafından dövüldüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

    DHA
    Sır ölüme ışık tutacak gelişme!

    Sultangazi'de uçurumda cesedi bulunan 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümündeki sır perdelesini aralayacak bir gelişme yaşandı.

    ANNESİ KIZININ İTİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ
    Sultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki eski maden ocağındaki uçurumda geçtiğimiz cumartesi günü 15 yaşındaki Elif Çakal'ın cansız bedeni bulundu. Çakal'ın 4 arkadaşı intihar ettiğini öne sürerken annesi ise kızının itildiğini öne sürdü.

    ARKADAŞLARI ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
    Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınıp tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Tuana Y., Senem T. ile 2 erkek arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
    Soruşturma sürerken Çakal'ın ölümünden kısa süre önce yanındaki arkadaşlarından biri tarafından çekilen görüntüler ortaya çıktı.

        Görüntülerde Çakal'ın yanındaki iki kız arkadaşı tarafından düştüğü uçurum kenarında dövüldüğü görülüyor.

        Kavga dakikalarca sürüyor. Yere yatırılan Çakal uzun süre göz yaşı döküyor.

        Çakal'ı iki kız arkadaşı döverken yanındaki erkeklerin ise görüntü çektiği anlaşılıyor.

        Kavgadan kısa süre sonra genç kızın cansız bedeni uçurumda bulundu.
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