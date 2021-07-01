CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iktidar olamamaları hakkında: "Kabahat vatandaşta değil, bizde"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partilerinin iktidar olamaması konusunda yapılan eleştirileri kabul ettiğini belirterek, "Sen vatandaşın yanına gittin, çayını kahvesini içtin, derdini dinledin, ayağına gittin de sana oy mu vermedi. Oturdun Ankara'da, tumturaklı laflar ettin. 'Niye oyumuz artmıyor?' Artmaz kardeşim" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde muhtarlar, esnaf, kanaat önderleri ve oda başkanları ile bir araya geldi.
Toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, yıllardır iktidara gelememeleri konusundaki eleştirileri kabul ettiğini belirtti.