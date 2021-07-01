CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iktidar olamamaları hakkında: "Kabahat vatandaşta değil, bizde"



"BELEDİYE BAŞKANLARIMA SEÇİLDİĞİN GÜN GÖĞSÜNDEKİ ALTI OKU ÇIKARACAKSIN DEDİM"

CHP'li belediyelerdeki yandaş kayırmaları görmezden gelen CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Kendi belediye başkanlarıma da söyledim. Başkan seçildiğin gün göğsündeki altı oku çıkaracaksın dedim. Sen artık herkesin belediye başkanısın. Hiçbir vatandaş arasında oy verdi, vermedi herkesi kucaklayacaksın. Herkese eşit davranacaksın. Eğer bir mahallede aç kişiler varsa oraya pozitif ayrımcılık yapacaksınız. Senin yönettiğin bir beldede bir çocuk yatağa aç giriyorsa o gece uyumayacaksın kardeşim. O çocuğun önce karnını doyuracaksın. Biz bunu Türkiye'ye yaymak istiyoruz. İttifakın varlık nedeni de o. Demokrasiyi beraber birlikte yeniden inşa edeceğiz. Huzur içinde yaşayacağız" dedi.