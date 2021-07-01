SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Kıbrıs Türk halkını azınlık gören bu zihniyeti artık biz de yok sayıyoruz

SORU-CEVAP

"KARŞI ADIMI ATARIZ, CEVABIMIZ BU OLUR"

- Rum yönetiminin Enerji Bakanı'nın sondaj çalışmalarına başlayacağız açıklaması -

Ersin Tatar: Kıbrıs meselesinin özü bu. Sen ne kadar egemensen, ben de o kadar egemenim. Ne kadar meşru devletsen, ben de o kadar meşru devletim. Hatta biz daha meşru bir devletiz. Sen orada tek başına enerji kaynaklarını araştırma ve geliştirme hakkına sahip değilsin. Biz de Türkiye'nin desteği ile karşı adımı atarız. Cevabı bu olur. Kışkırtıcı adımlarda bulunmayınız adımını bize iletiyorlar, kendilerine biz de bunu iletiyoruz. Kendileri tek egemen gibi hareket ediyorlar. Azınlık haklarından başka bir şey layık görmüyorlar.