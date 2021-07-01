SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Kıbrıs Türk halkını azınlık gören bu zihniyeti artık biz de yok sayıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu KKTC'de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu, Tatar ile birlikte heyetler arası görüşmelere katıldı.
Toplantının ardından Çavuşoğlu ve Tatar kameralar karşısına geçerek açıklamalar yaptı. İkili gazetecilerin sorularını da yanıtladı.
"NE KIBRIS ESKİ KIBRIS'TIR NE DE DOĞU AKDENİZ ESKİ DOĞU AKDENİZ'DİR"
Tatar'ın açıklamaları şöyle: "Kıbrıs'ın eski Kıbrıs olmadığını, Doğu Akdeniz'in eski Doğu Akdeniz olmadığını, Türkiye ile KKTC'nin ilişkilerinin daha önemli hala geldiğini göstereceğiz. Türkiye'nin desteğine teşekkür ediyorum. Tüm dünyaya haklılığımızı anlatmaktır. Ben her platforma gidiyorum, her platformda anlatıyorum. Bizim isteğimiz müzakere yolu ile Kıbrıs'ta iki devletli durumu sağlayabilmektir. Sayın Bakanım çok teşekkür ediyor, hoş geldin diyorum."
"KKTC'NİN ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU'NA KATILMASINDAN BİLE RAHATSIZ OLDULAR"
Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle: "Antalya Diplomasi Formu'na katılarak bizi mutlu ettiniz, onur verdiniz. Sizin katılmanızdan rahatsız olanlar oldu. KKTC'nin herhangi bir temsilcisinin katılmasından rahatsız olanlar , başkalarına da katılmayın diyenler oldu. Bu telefonlardan rahatsız olduklarını Avrupalı dostlarımız da söyledi. Biz bu formu geleneksel hale getireceğiz. Mart sonu, Nisan başı gibi düşünüyoruz."
"CENEVRE BİR DÖNÜM NOKTASI OLDU"
Cumhurbaşkanı ile baş başa görüştük Başbakanın katılımı ve heyetler arası görüşmeler de yaptık. Cenevre'de sizler de yakından takip ettiniz. Kıbrıs konusunda bir dönüm noktası oldu. Yeni bir dönem başladı.