En güzel Cuma mesajları sözleri! 2 Temmuz resimli Cuma mesajları ile hayırlı cumalar sözleri! Aileye sevdiklerinize Cuma mesajı...

2 Temmuz Cuma mesajları kısa uzun resimli Cuma sözleri araştırılıyor. Her hafta Cuma günleri vatandaşlar birbirleriyle sosyal medya veya WhatsApp üzerinden mesajlar paylaşıyor. Haberimizde yer alan mesajları paylaşabilir ve resimli mesajları telefonunuza indirebilirsiniz. Sizler için derlediğimiz 2 Temmuz en güzel, dualı, hadisli Cuma mesajları haberimizde yer alıyor...
2 TEMMUZ EN GÜZEL CUMA MESAJLARI SÖZLERİ!
Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.
"Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl." Amin! Hayırlı Cumalar.
Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.
Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun.
Allah'ım! Aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Amin! Cumanız mübarek olsun.
Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.
Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.
Allah'tan bir dua gibi, Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Cumanız mübarek olsun.
Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cumanız mübarek olsun.