SON DAKİKA: İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon: Eylem hazırlığındaki 2 şüpheli yakalandı

Yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet yürüttükten sonra Suriye kırsal alanından Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen ve İstanbul'da saklandıkları şeklinde bilgiler elde edilen örgüt üyeleri ile PKK/KCK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketinde (DGH) Esenyurt'ta faaliyet gösterdikleri belirlenen bazı şüphelileri takibe alan terör polisi, gece saatlerinde harekete geçti.