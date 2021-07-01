En güzel ve anlamlı Kabotaj Bayramı mesajları! 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedir, neden kutlanır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Bugün, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 95. yıl dönümü kutlanıyor ve vatandaşlar sosyal medya hesaplarından paylaşmak için en güzel mesajları araştırıyor.
EN GÜZEL VE ANLAMLI KABOTAJ BAYRAMI MESAJLARI
Kabotaj hakkımız ve denizlerdeki bağımsızlığımız, özgürlüğümüzün ve milli egemenliğimizin temel teminatlarından biridir. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlu olsun.
Türk Denizlerinde, Türk'ün egemen olmasının bayramı olan, 1 Temmuz Kabotaj Bayramımız kutlu olsun.
Vatanımızın güvenliği, denizlerden başlar. Türk Milletinin geleceği Mavi Vatan'dadır. Denizcilik ve Kabotaj Bayramımız kutlu olsun.
Deniz ticareti, ulaşımı ve kültürünün daha da gelişeceği bir gelecek dileğiyle denizlerdeki bağımsızlığımızın simgesi Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlu olsun.
- Yerli ve milli gemilerimizle denizlerdeyiz. Kabotaj Bayramı kutlu olsun. Bu vesileyle bütün denizci şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum
-Bir dalgadan bir damla çıkarmak kolaydır, biz bir damladan bir deniz çıkarmalıyız. Yüreği denizden geçen tüm vatandaşlarımızın Kabotaj Bayramını gönülden kutlarım.
-Denizcilikte istediğimiz seviyelere ulaşmak temennisiyle, tüm denizcilik camiasının ve halkımızın "1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutluyor, saygılarımı sunuyorum.
KABOTAJ BAYRAMI NEDİR?
Kabotaj bir ülkenin kendi karasularında ve kendi limanları arasında gemi işletme ve her türlü liman hizmetlerini kendi kontrolünde bulundurma hakkıdır. Büyük Türkçe Sözlük kabotajın kelime anlamını "Bir ülkenin iskele veya limanları arasında gemi işletme işi" olarak vermektedir.
Osmanlı İmparatorluğu döneminde imparatorluğun kabotaj hakkı yoktu.