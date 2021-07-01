En güzel ve anlamlı Kabotaj Bayramı mesajları! 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedir, neden kutlanır?

- Yerli ve milli gemilerimizle denizlerdeyiz. Kabotaj Bayramı kutlu olsun. Bu vesileyle bütün denizci şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum

-Bir dalgadan bir damla çıkarmak kolaydır, biz bir damladan bir deniz çıkarmalıyız. Yüreği denizden geçen tüm vatandaşlarımızın Kabotaj Bayramını gönülden kutlarım.

-Denizcilikte istediğimiz seviyelere ulaşmak temennisiyle, tüm denizcilik camiasının ve halkımızın "1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutluyor, saygılarımı sunuyorum.

KABOTAJ BAYRAMI NEDİR?

Kabotaj bir ülkenin kendi karasularında ve kendi limanları arasında gemi işletme ve her türlü liman hizmetlerini kendi kontrolünde bulundurma hakkıdır. Büyük Türkçe Sözlük kabotajın kelime anlamını "Bir ülkenin iskele veya limanları arasında gemi işletme işi" olarak vermektedir.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde imparatorluğun kabotaj hakkı yoktu.