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    annelerinden 'tan terör isyanı: bu çocukların üzerinden elini çeksin, yeter artık

    Çocuklarının dağa kaçırılmasından 'yi sorumlu tutan ve 6 yıl önce kızını dağa kaçırıldığını söyleyen annelerinden , HDP'li yöneticilere, "HDP bu çocukların üzerinden elini çeksin. Yeter artık. Yazık değil mi çocuklarımıza?" şeklinde tepki gösterdi.

    AA
    Diyarbakır annesi HDP'ye ateş püskürdü

    anneleri, dağa kaçırılan çocukları için İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

    Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 604'üncü gününde devam ediyor.

    Aileler, dağa kaçırılan çocukları için 'ta HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerle görüntülü görüştü. Görüşmede, aileler, oturma eylemini sonuna kadar sürdüreceklerini belirtti.

    Kızı 'e kavuşma ümidiyle eylemini sürdüren anne , HDP'nin 6 yıl önce kızını dağa kaçırdığını söyledi.

    Akkuş, evladını beklediğini ve alıncaya kadar HDP önünden ayrılmayacağını belirtti.

    "HDP BU ÇOCUKLARIN ÜZERİNDEN ELİNİ ÇEKSİN"

    Kızına da güvenlik güçlerine teslim olma çağrısında bulunan Akkuş, "HDP bu çocukların üzerinden elini çeksin. Yeter artık. Yazık değil mi çocuklarımıza? Kızım kime hizmet ettiğini daha bilmiyorsun. Memleketine annene, babana, kardeşlerine dön. Herkes seni özledi. Bayramlar artık sensiz geçmiyor. İnşallah bu bayramda gelirsin. Bu mutluluğu beraber yaşarız." dedi.

    'dan oğlu Mikail için gelen baba ç de 6 yıldır oğlundan haber alamadığını aktardı.

    Oğlunu HDP'nin kaçırdığını belirten Erdinç, "Oğlumu alıncaya kadar bu kapıdan ayrılmayacağım. Evladımı HDP'den istiyorum. HDP'den başka kimse bu işi yapamaz. HDP olmasaydı PKK da olmazdı." ifadelerini kullandı.

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