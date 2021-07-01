Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.07.2021 13:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.07.2021 13:33
    ABONE OL

    Banka çalışma saatleri 1 Temmuz 2021! TEB, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti Bankası saat kaçta açılıp kapanıyor?

    Banka çalışma saatleri 2021! 1 Temmuz yeni normalleşme kararlarının alınmasından sonra banka çalışma saatleri hakkında detaylı bilgiler vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Kredi, kredi kartı, fatura ödemeleri gibi daha pek çok işlem için bankalara gidecek olan vatandaşlar banka şubelerinin saat kaç arasında çalıştığını merak ediyor. 1 Temmuz sonrası için düzenlenen genelgede, koronavirüs ile mücadelede sokağa çıkma yasakları kaldırılırken pek çok kurumun çalışma saatlerinde de güncellemeler yapıldı. Bu bağlamda; Finansbank, Akbank, Denizbank, Garanti BBVA, HSBC, Yapı Kredi Bankası, İş Bankası ve TEB Türkiye, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halk Bankası genelindeki tüm şubelerindeki çalışma saatleri belli oldu. Peki, Tüm bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte güncel banka çalışma saatleri!

    takvim.com.tr
    Bankalar saat kaçta açılıp kapanıyor 2021?

    1 Temmuz sonrası için düzenlenen genelgede, koronavirüs ile mücadelede sokağa çıkma yasakları kaldırılırken pek çok kurumun çalışma saatlerinde de güncellemeler yapıldı. Bu bağlamda; Finansbank, Akbank, Denizbank, Garanti BBVA, HSBC, Yapı Kredi Bankası, İş Bankası ve TEB Türkiye, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halk Bankası genelindeki tüm şubelerindeki çalışma saatleri belli oldu. Peki, Tüm bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte güncel banka çalışma saatleri!

    İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

    İş Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

    GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ

    Garanti BBVA şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

    TEB ÇALIŞMA SAATLERİ

    TEB şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

    HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

    Halkbank Çalışma Saatleri, 02.06.2021 tarihi itibarıyla 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 olarak güncellenmiştir.
    Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.

        AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

        Akbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

        VAKIF BANK ÇALIŞMA SAATLERİ

        Vakıf Bank çalışma saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.

        ZİRAAT ÇALIŞMA SAATLERİ

        Ziraat Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

        YAPI KREDİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

        Yapı Kredi şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

        DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

        Denizbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

        FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

        Qnb Finansbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir

        ING BANK ÇALIŞMA SAATLERİ

        ING Bank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başkan Erdoğan Hayırlı uğurlu olsun diyerek duyurdu!
        Haberler Güncel Banka çalışma saatleri 1 Temmuz 2021! TEB, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti Bankası saat kaçta açılıp kapanıyor?