Banka çalışma saatleri 1 Temmuz 2021! TEB, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti Bankası saat kaçta açılıp kapanıyor?

1 Temmuz sonrası için düzenlenen genelgede, koronavirüs ile mücadelede sokağa çıkma yasakları kaldırılırken pek çok kurumun çalışma saatlerinde de güncellemeler yapıldı. Bu bağlamda; Finansbank, Akbank, Denizbank, Garanti BBVA, HSBC, Yapı Kredi Bankası, İş Bankası ve TEB Türkiye, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halk Bankası genelindeki tüm şubelerindeki çalışma saatleri belli oldu. Peki, Tüm bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte güncel banka çalışma saatleri!