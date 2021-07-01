Banka çalışma saatleri 1 Temmuz 2021! TEB, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti Bankası saat kaçta açılıp kapanıyor?

1 Temmuz sonrası için düzenlenen genelgede, koronavirüs ile mücadelede sokağa çıkma yasakları kaldırılırken pek çok kurumun çalışma saatlerinde de güncellemeler yapıldı. Bu bağlamda; Finansbank, Akbank, Denizbank, Garanti BBVA, HSBC, Yapı Kredi Bankası, İş Bankası ve TEB Türkiye, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halk Bankası genelindeki tüm şubelerindeki çalışma saatleri belli oldu. Peki, Tüm bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte güncel banka çalışma saatleri!
İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
İş Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ
Garanti BBVA şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
TEB ÇALIŞMA SAATLERİ
TEB şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Halkbank Çalışma Saatleri, 02.06.2021 tarihi itibarıyla 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 olarak güncellenmiştir.
Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.